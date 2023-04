home&you usprawnia e-sklep, mniej porzuconych koszyków

home&you zarządza dzisiaj 150 salonami sprzedaży, z czego 140 w Polsce. Marka postanowiła niedawno odświeżyć swój e-sklep, wyposażając go w automatyzację marketingu oraz procesów sprzedażowych dzięki Salesforce Marketing Cloud.

– Potrzebowaliśmy narzędzia, które będzie w stanie pomóc nam wnieść naszą e-sprzedaż na nowy poziom, odpowiadający erze sprzedaży omnichannel. Zależało nam na napędzeniu funkcjonowania e-sklepu przy efektywnym wykorzystaniu ogromu danych z wielu źródeł interakcji z klientami, w trybie realtime. Chcieliśmy też dowiedzieć się jak wygląda „ruch” w naszym e-sklepie, jak przedstawiają się preferencje odwiedzających, dlaczego często „nie dojeżdżają koszykami” do wirtualnych kas i wreszcie – możliwie najbliżej poznać każdego z naszych klientów by zaserwować mu spersonalizowaną podróż zakupową – tłumaczy Klaudia Sierant, Digital Marketing Team Leader w BBK S.A.

Jeszcze w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku odsetek porzucanych przez klientów koszyków wynosił aż 75%. Analiza przeprowadzona na koniec minionego roku pokazała, że wartość ta po uruchomieniu Salesforce Marketing Cloud Engagement & Personalization spadła do 26%.

Moduł personalizacji – Salesforce Marketing Cloud, działający w oparciu o 360 stopniowy widok na dane o klientach tworzy „jedno źródło prawdy”, a więc zagregowane dane o klientach, zaczął analizować ich preferencje i w oparciu o historię zakupów i odwiedzin sklepu online przedstawiać im unikalne rekomendacje wspierane przez sztuczną inteligencję.

– Jeszcze we wrześniu spersonalizowane sugestie odpowiadały za 1% ogółu sprzedaży. W grudniu odsetek ten wzrósł do niemal 13% i wiele wskazuje na to, że jeszcze znacznie wzrośnie. Rekomendacje w sklepie internetowym oparte o Salesforce Personalization już w przeciągu 6 miesięcy, pozwoliły osiągnąć 10-procentowy wzrost ilości i wartości produktów w koszyku klienta. Wszystko to za sprawą inteligentnej analizy interakcji, którzy nasi klienci z nami wykonują zarówno drogą mailową, w mediach społecznościowych czy na samej platformie e-sprzedaży. Cele i apetyt mamy większe, liczymy na stały wzrost tych wskaźników – dodaje Tomasz Żelazny, dyrektor e-commerce w BBK S.A.