HomeToGo szuka pracowników do centrum rozwoju oprogramowania

Nowi pracownicy mają odgrywać kluczową rolę w budowaniu pozycji HomeToGo jako najpopularniejszego serwisu z ofertami najmu, a także jako narzędzia dla partnerów firmy przyśpieszającego rozwój całej branży zakwaterowania.

HomeToGo zadebiutował w 2014 roku w Niemczech. Aktualnie platforma oferuje wakacyjny najem przez aplikacje mobilne i serwisy www w 25 wersjach językowych, a nad jej rozwojem i obsługą klientów pracuje ponad 500 osób. W 2021 roku HomeToGo zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie osiągając wartość 1.4 biliona dolarów.

- Szukamy głównie doświadczonych programistów z kompetencjami w następujących obszarach: JVM, C#/.NET, +Javascript, Mobile native, Python, TypeScript i PHP, a także sztucznej inteligencji – powiedział Paulius Insoda, CEO w NFQ Technologies.

„Wejście NFQ do Polski było dla nas okazją do wysondowania, czy polscy programiści byliby zainteresowani pracą dla naszego startupu. Okazało się, że tak, dlatego teraz chcemy przyśpieszyć budowanie naszego krakowskiego zespołu. HomeToGo już w tym momencie należy do grona największych platform z ofertami najmu na świecie i chcemy dzięki dalszym innowacjom jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję na rynku. Polscy pracownicy będą w tym kluczowi”- powiedział Audrys Kažukauskas, CTO w HomeToGo.