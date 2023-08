Hot-dog z Żabki także w plenerze. Nowe opcje dostawy ciepłych przekąsek

Przekąskę można zamówić poprzez aplikację Żabka Jush, która po pilotażu w Krakowie, wprowadziła swoją ofertę dostawy ciepłych dań - uzupełnioną przez panini - do stolicy.

- Pilotaż nowej usługi w Krakowie pomógł nam udoskonalić nasze procesy operacyjne, które w tej sytuacji sprawdziły się bardzo dobrze. Dzięki temu nasza oferta gorących dań została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców Krakowa. Mając to doświadczenie zdecydowaliśmy się wprowadzić ciepłe przekąski do Warszawy – mówi Kamil Bąkowski, Marketing and eCommerce Director w Lite e-Commerce, start-upu odpowiedzialnego za Żabkę Jush.

Na początkowym etapie usługa będzie dostępna dla wybranych mieszkańców Warszawy. Hot-dogi oraz panini będą mogli zamówić klienci z części Mokotowa, Woli oraz Śródmieścia znajdujący się w obszarze działania magazynów obsługujących dostawy ciepłych przekąsek.

Użytkownicy Żabki Jush będą mogli zamówić hot-doga z parówką w rozmiarze MAX, który będzie dostarczany z jednym z trzech sosów do wyboru: ketchup, czosnkowy i tysiąca wysp. Z kolei panini będzie dostępne w trzech wariantach: z kurczakiem, z serem cheddar oraz z szynką, serem i papryczkami jalapeno.

Przed transportem przekąski są odpowiednio zabezpieczane przeciwko wychłodzeniu i uszkodzeniom, dzięki czemu dojadą do klientów ciepłe.

W sklepach sieci Żabka sprzedało się w zeszłym roku aż 74 mln sztuk tej ciepłej przekąski, a w rekordowym dniu ubiegłego roku sprzedano łącznie 370 tys. hot-dogów.