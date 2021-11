Hybrydowe zakupy spożywcze zdobywają popularność

Aby zrozumieć, jak zmieniły się zwyczaje związane z zakupami spożywczymi, PayPal zlecił zbadanie tego zjawiska w 12 państwach Europy, w tym również w Polsce.

Wyniki badania pokazują, że zakupy żywności online wyraźnie zyskały na znaczeniu.

Już ponad 8 na 10 polskich konsumentów twierdzi, że kupowało takie artykuły w internecie, a 27% korzystało przy tym z usług płatności internetowych, m.in. dostarczanych przez PayPal.

Wygoda i oszczędność czasu - główne zalety zakupów online

Oszczędność czasu to jeden z kluczowych powodów, dla których aż 4 na 10 polskich respondentów przynajmniej część artykułów żywnościowych na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia kupi w sieci.

- Przedświąteczne zakupy zawsze były jednym z najlepszych okresów sprzedażowych w sklepach stacjonarnych, a obecnie widzimy, że znaczna część tego ruchu przenosi się do świata wirtualnego, również w przypadku zakupów spożywczych. Coraz więcej konsumentów przyzwyczaja się do zakupów online i można przyjąć, że ten trend w nadchodzących latach będzie nadal się rozwijał - mówi Efi Dahan, dyrektor generalny PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią, Rosję i Izrael.

Szanse i wyzwania

Kanały online i offline w świecie handlu wzajemnie się uzupełniają. Z ostatniego badania PayPal wynika, że takie hybrydowe podejście jest szczególnie widoczne w przypadku kupowania produktów świeżych i nietrwałych. Potwierdzają to dane: choć liczba Polaków korzystających z zakupów spożywczych w sieci jest imponująca, tylko 7% z nich decydowało się nabyć tam świeże produkty. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii ponad cztery razy więcej respondentów (31%) kupowało owoce i warzywa online, co sugeruje, że obawy przed zamawianiem świeżej żywności są tam mniejsze.

Z drugiej strony, wielu polskich konsumentów dostrzega zalety zakupów w internecie, jeśli chodzi o szerszy dostęp do różnorodnych produktów z kategorii zdrowej żywności. 73% respondentów uważa, że kupowanie produktów spożywczych w sieci pozwala im wybierać ,,produkty zrównoważone i przyjazne dla środowiska’’, a 55% twierdzi, że daje im to możliwość szerszego wyboru żywności ekologicznej.

Przyszłość zakupów hybrydowych