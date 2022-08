Idea, technologia i potrzeby uchodźców z Ukrainy, czyli Lalafo w 3 hasłach (podcast)

Aplikacja sprzedaży używanych rzeczy świetnie rozwijała się od kilku lat we Wschodniej Europie. Jednak wojna w Ukrainie zmusiła jej twórców do opuszczenia kraju. Przyjechali do Polski i technologię, którą stworzyli dla sprzedaży ubrań z drugiej ręki, wykorzystują teraz, żeby pomagać rodakom, przekazując im, za pośrednictwem aplikacji, potrzebne rzeczy za darmo. Głównymi darczyńcami póki co są uchodźcy z Ukrainy, darowujący rzeczy dla swoich rodaków. Jak ma się to szansę zmienić - w rozmowie "Z drugiej ręki" opowada Jan Jankowski, dyrektor marketingu Lalafo.