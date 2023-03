Ideal Idea rośnie w stolicy – City Park Warsaw II oddany do użytku

City Park Warsaw II to kolejny warszawski projekt logistyczny w modelu SBU („Small Business Units”) realizowany przez firmę Ideal Idea. W ramach rozbudowy dwie hale H5 i H6, podzielone zostały na 12 nowoczesnych modułów magazynowych (każdy po ok. 550 m2) z przyległymi biurami klasy A (od ok. 110 m2). Łączna powierzchnia nowych obiektów to ponad 10 000 m2.

City Park Warsaw to dla nas projekt rozwojowy. Pracujemy nad kolejnym, trzecim już etapem rozbudowy stołecznego parku. Obecnie jesteśmy w fazie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń – mówi Justyna Markowska, Członek Zarządu, Ideal Idea.

Dynamiczny wzrost e-commerce

Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na magazyny o charakterze SBU. Jest to efektem dynamicznego rozwoju branży e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. W nadchodzących kwartałach spodziewamy się kontynuacji tego trendu. Największym rynkiem lokalnym pod względem istniejącej podaży SBU jest Warszawa, w której ulokowana jest ponad połowa tego typu obiektów w Polsce, natomiast dynamicznie rozwijają się również takie miasta jak Poznań czy Wrocław. We wszystkich tych lokalizacjach Ideal Idea posiada i rozbudowuje inwestycje w modelu SBU – powiedział Andrzej Dużyński, Prezes Zarządu, Ideal Idea.

City Park Warsaw II wyróżnia idealna, miejska lokalizacja – park położony jest przy obwodnicy Warszawy, przy skrzyżowaniu dróg S2 (A2) oraz S8, a także w bliskim sąsiedztwie (ok. 15 min) stołecznego lotniska im. Fryderyka Chopina, które oddalone jest jedynie 7 km od centrum Warszawy. Port Lotniczy Okęcie to ważny punkt przesiadkowy w Europie Środkowej, niezmiennie utrzymujący wysoką pozycję na mapie międzynarodowych połączeń lotniczych. W 2022 roku obsłużył 14,5 mln pasażerów i 111 000 ton ładunków.