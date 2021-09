IdoSell rozpoczyna współpracę z Wish

- Wish to potęga jeżeli chodzi o sprzedaż cross-border. Firma stawia na to, by sprzedawca dostarczał produkty zarówno lokalnie jak i globalnie. Obecność sklepu internetowego na Wish pomoże naszym sprzedawcom w dotarciu do klientów międzynarodowych –tłumaczy Paweł Fornalski, CEO IAI.

Klienci IdoSell, którzy skorzystają z integracji z Wish, zyskają szereg narzędzi, które pomagają zoptymalizować ich doświadczenie. W tym wskaźniki wydajności, zarządzanie zapasami, wsparcie logistyczne, reklamę i komunikację z klientami. Mogą również skorzystać z promocyjnej stawki przez pierwsze 3 miesiące.



Wish został założony w 2010 roku przez urodzonego w Polsce Piotra Szulczewskiego i w ciągu ostatniej dekady urósł do rangi jednej z największych globalnych platform e-commerce. Obecnie Wish łączy miliony konsumentów w ponad 100 krajach z ponad pół milionem sprzedawców na całym świecie.

W ciągu ostatniego roku sprzedawcy, którzy korzystają z IdoSell osiągnęli GMV na poziomie 12,5 mld zł. Spółka już od jakiegoś czasu stawia na rozwój sprzedaży międzynarodowej m.in. poprzez integracje z Frisbo, ApplePay czy też Amazon. Pod koniec lipca firma przejęła pakiet większościowy węgierskiego SaaS-u Shoprenter.