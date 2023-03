IdoSell udostępnia kolejne cross-borderowe rozwiązanie

Rozszerzenie integracji dostępnej w IdoSell o Octopię pozwoli sklepom internetowym rozpocząć sprzedaż do Norwegii, Finlandii, Szwecji czy też Hiszpanii - informuje polska platforma sklepowa.

- Dzięki temu rozwiązaniu sprzedaż cross-border stanie się jeszcze bardziej efektywna. Serwis cDisocunt w ramach Octopii daje merchantom dostęp do wielu zewnętrznych platform sprzedażowych w ramach wewnętrznej umowy. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej integracji, właściciele sklepów internetowych będą mogli bardziej dynamicznie wchodzić na rynki Europy – mówi Konrad Pleszczuk, Product Manager z IdoSell.

Merchanci, którzy zdecydują się na włączenie Octopii, będą mogli umieścić swoją ofertę w takich serwisach jak: Casino, Rakuten, CDON Denemark, CDON Norvege, CDON Finlande, CDON, Marjane Maroc, The Phone House, Worten, Europazon, Alltricks France, BHV France, Carethy Espagne. Lista platform, które łączy Octopia, będzie się jeszcze rozszerzać.

IdoSell to polska platforma sklepowa rozwijana przez spółkę IAI. Oferuje zaawansowane technologicznie narzędzia i funkcjonalności. W 2022 roku GMV (łączna wartość sprzedanych towarów) w e-sklepach IdoSell wyniosło ponad 15 mld zł. Firma od ponad 22 lat współtworzy sklepy internetowe, których sprzedaż rośnie dwukrotnie szybciej niż średnia rynkowa. Współpracuje z takimi partnerami, jak InPost, Klarna, Facebook, Google, Wish, Amazon. W 2021 roku do grupy IdoSell dołączyła węgierska platforma sklepowa Shoprenter (spółka IAI kupiła pakiet większościowy tej firmy).