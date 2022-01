IdoSell współpracuje z Orlen Paczką

ORLEN Paczka to usługa dostawy i odbioru paczek. Do niedawna była znana jako Paczka w Ruchu.

ORLEN Paczka to nie tylko nowa nazwa, ale też Automaty Paczkowe, trasy kurierskie, sortownie, crossdocki oraz dynamiczny rozwój sieci.

IdoSell posiada integrację z tą usługą już od kilku lat - wcześniej jako Paczka w RUCHu, a teraz pod marką ORLEN Paczka.



- Szybka, łatwa i niedroga dostawa to jeden z czynników, które decydują o tym, czy klienci sklepów internetowych podejmą decyzję zakupową. IdoSell stara się wspierać swoich klientów w jak największej sprzedaży. Nasi merchanci mogą włączyć ORLEN Paczkę do swojej oferty – mówi Sara Dzierżawska, brand manager z Idosell.

Paczka w Ruchu jako Orlen Paczka

Jak pokazują dane ORLEN Paczki, od zmiany nazwy i modelu biznesowego, wzrost wybieralności tego sposobu dostawy przez konsumentów sięga aż 250 proc.

- Zależy nam na relacjach zarówno z platformami e-commerce, a także ze sklepami, które na nich funkcjonują. Chcemy wspierać merchantów w osiąganiu przez nich wysokich celów sprzedaży, dlatego prowadzimy z e-sklepami crosspromocje. To działania dopasowane do specyfiki każdej branży, które przynoszą korzyść obu stronom, wspierają sprzedaż w e-sklepie, a jednocześnie wspierają wybór ORLEN Paczki jako metody dostawy – mówi Robert Giersz, dyrektor Biura Usług kurierskich ORLEN Paczki.



Do końca 2022 roku nowa sieć Automatów Paczkowych ORLEN ma się rozwinąć do 2000 punktów. Staną one w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach w całej Polsce.