IdoSell z ofertą magazynowania i wysyłki przez InPost

InPost Fulfillment to usługa logistyczna dla branży e-commerce, która zapewnia e-sklepom magazynowanie, konfekcję i wysyłkę towarów. Tym samym pozwala wyeliminować opłaty za przestrzenie magazynowe i zapewnia obsługę wysyłek.

InPost Fulfillment gwarantuje sprzedawcom, że paczki zamówione w ich sklepach zostaną wysłane jeszcze tego samego dnia (jeżeli klienci kupią produkt do godz. 20). Dodatkowo, jeśli sklep internetowy korzysta z InPost Fulfillment w połączeniu z usługami InPost Paczkomaty i InPost Kurier, jego klienci mają gwarancję, że otrzymają zakupiony towar następnego dnia.

- E-sklep, który decyduje się na współpracę w tym modelu, zyskuje dostęp do całego ekosystemu InPost: największej sieci Paczkomatów, systemu obsługi pozwalającego wydłużyć czas przyjmowania zamówień w danym dniu, czy naszej nowej propozycji - opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku – mówi Michał Lis, dyrektor sprzedaży Krajowej InPost.

Do tej pory IdoSell posiadało integrację z Paczkomatami i Kurierami InPost. W drugim kwartale 2021 roku dzięki współpracy InPost i IdoSell powstała usługa Smile, która pozwoliła wprowadzić sklepom internetowych darmową przesyłkę za zakupy powyżej 40 zł.

Paczka w Ruchu jako Orlen Paczka

- Nasi merchanci mogą włączyć ORLEN Paczkę do swojej oferty – mówi Sara Dzierżawska, brand manager z Idosell. Wcześniej ta opcja dostawy działała pod logo Paczka w Ruchu.

Jak pokazują dane ORLEN Paczki, od zmiany nazwy i modelu biznesowego, wzrost wybieralności tego sposobu dostawy przez konsumentów sięga 250 proc. Do końca 2022 roku nowa sieć Automatów Paczkowych ORLEN ma się rozwinąć do 2000 punktów.