IGD o przyszłości rynku szybkich dostaw. Co czeka graczy q-commerce?

Od początku COVID-19 q-commece był jednym z najszybciej rozwijających się i innowacyjnych segmentów przemysłu spożywczego i dóbr konsumpcyjnych, któremu w ostatnich miesiącach pomogły znaczne inwestycje finansowe.

W Polsce obecnie jest już około 10 graczy z segmentu q-commerce. Wśród nich są: JOKR, Wolt, Bolt, Lisek, Swyft, Jush, Glovo. Wejście do Polski zapowiedział też Gorillas.

Według analityków IGD, na rynku szybkich dostaw możemy spodziewać się: konsolidacji, programów subskrypcyjnych i zwiększenia inwestycji w ten rynek przez sieci detaliczne.

Co to jest szybki handel?

Gracze quick commerce dostarczają klientom artykuły spożywcze i inne produkty w mniej niż godzinę. Według ekspertów IGD, istnieją trzy podsekcje szybkiego handlu: agregatorzy, „pure plays” i detaliści (podział dotyczy rynku brytyjskiego).

Agregatorzy to podmioty zewnętrzne oferujące realizację na żądanie, w tym Deliveroo, Instacart, Gojek i Glovo. Do pure plays należą np. Gorillas, Dija i getir. To gracze na początku swojego rozwoju, budujący ofertę wokół szybkiej dostawy, często z dostawą w mniej niż 15 minut z dark stores. Trzecia grupa to detaliści, którzy, poza współpracą z podmiotami zewnętrznymi uruchomili również własne usługi na żądanie. Należą do nich Sainsbury's Chop Chop i Ocado Zoom.

Przekładając powyższy podział na polski rynek można wymienić wśród agregatorów np. firmę Uber Eats, Wolt, czy Glovo. Pure plays to nowi gracze typu Lisek, Swyft, Jokr. Własne szybkie dowozy uruchomiła sieć Żabka, oferując dostawę w kwadrans poprzez aplikację Jush.

Zdaniem Jacka Palca, prezesa zarządu Frisco SA w tej chwili w Polsce jest już 11 graczy z segmentu q-commerce. Niektórzy z nich, jak Swyft, Lisek, Jokr, oferują dostawy w kilkanaście minut tylko w Warszawie lub innych dużych miastach. Inni, jak Glovo we współpracy z Biedronką działają w całej Polsce.

Analitycy IGD Retail Analysis pokusili się o przedstawienie prognoz dotyczących tego rynku.

1. Nastąpi konsolidacja

W przestrzeni szybkiego handlu jest bardzo tłoczno, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy pojawiło się wiele nowych start-upów, więc konsolidacja wydaje się nieunikniona. Na przykład we Francji w tym roku pojawiło się siedem „pure plays”.