IKEA dołącza do programu Twisto

Od grudnia użytkownicy Twisto mają możliwość podzielenia płatności na trzymiesięczne raty za 0 zł (RRSO 0%), bez formalności w popularnych sklepach internetowych, takich jak Allegro, Aliexpress, eObuwie, BRW czy Notino. Teraz z „Podziel na 3” mogą skorzystać również klienci e-sklepu i sklepów stacjonarnych IKEA.

- Podziel na 3 szybko zyskuje popularność wśród użytkowników Twisto. Cieszymy się, że do katalogu sprzedawców oferujących to rozwiązanie dołączyła szwedzka sieć sklepów meblowych IKEA. W tym przypadku Twisto umożliwi podzielenie na 3 raty za 0 zł płatności za zakupy zrobione online i w ramach przedświątecznej promocji także w sklepach stacjonarnych – mówi Adam Miziołek, country manager Twisto.

- W przypadku asortymentu IKEA to ważny aspekt, coraz więcej kupujemy online, jednak meble i akcesoria domowe wolimy kupować w sklepach stacjonarnych – dodaje.

Aby skorzystać z Twisto Podziel na 3, należy zrobić zakup o wartości co najmniej 200 zł w jednym ze sklepów partnerskich, wchodząc do niego bezpośrednio przez aplikację Twisto. Po zaksięgowaniu płatności, można ją podzielić na 3 raty za 0 zł jednym przyciskiem. Pierwsza rata jest spłacana do 15 dnia następnego miesiąca. Aby podzielić na 3 płatność za zakupy w sklepach stacjonarnych IKEA wystarczy zapłacić za nie kartą Twisto. Dalsza część procesu wygląda tak samo jak w przypadku płatności za zakupy online.