Ile e-commerce traci na świątecznych wyprzedażach? Zwroty i jeszcze raz zwroty

W ubiegłym roku nawet jedna trzecia Amerykanów, co czwarty Niemiec i co piąty Brytyjczyk zaczęli szukać okazji czarnopiątkowych już w październiku, a w szczycie okresu wyprzedaży konsumenci z całego świata wydawali nawet 3,1 milionów dolarów na minutę. Jednak nie oznacza, że końcówka 2021 roku stała pod znakiem pewnego zysku dla e-sprzedawców. Na drodze do dopięcia budżetów stoją zwroty towarów. Nawet co trzeci kupujący celowo kupuje więcej niż potrzebuje, aby móc zwrócić rzeczy, które mu się nie spodobają. W efekcie do sprzedawców może wracać aż ćwierć zakupów. Co za tym idzie, okres wyprzedaży może być dla handlu online szansą na wyjątkowe zyski, ale również ponadprzeciętne straty.

Ciemna strona wyprzedaży



Ubiegłoroczny Black Friday nie był aż tak zyskowny, jak się spodziewano. Globalnie odnotowano przychody na poziomie 784,2 milionów euro, co pokazuje spadek o 16,9 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Nawet biorąc pod uwagę możliwy efekt bazy – w ubiegłym roku lockdowny mogły wpłynąć na zwiększoną liczbę zakupów w sieci – nietrudno zauważyć, że tempo rozwoju handlu online zdecydowanie spowalnia. W efekcie sklepy online muszą zwiększać swoją konkurencyjność i atrakcyjność oferty, aby dotrzeć do konsumentów. Jednym z elementów, które przyciągają ich do e-sklepu, są… zwroty.

Zwroty podstawą atrakcyjności e-sklepu



- Jak pokazują dane Gemius, nawet połowa e-konsumentów w Polsce przyznaje, że bezpłatny zwrot produktów za pomocą kuriera jest czynnikiem zachęcającym do kupowania w danym sklepie online, a prawie jedna trzecia chętniej zostawi swoje pieniądze na stronie, która jasno i czytelnie informuje o możliwości dokonania zwrotu i reklamacji. Bez korzystnej dla klienta oferty zwrotu towaru zatem ani rusz. Jednak to, co podoba się kupującemu, nie zawsze jest korzystne dla sprzedawcy - mówi Jakub Pietraszek, CEO Booste, firmy oferującej handlowi online dodatkowe środki na marketing lub zatowarowanie w formule revenue-based financing.

Z punktu widzenia konsumenta, który wciąż miejscami obawia się zakupów w sieci, to ma sens: jeśli towar okaże się wyglądać inaczej niż na stronie, nie będzie spełniał swojej roli tak dobrze, jak oczekiwano lub po prostu będzie w złym rozmiarze – klient zawsze ma furtkę bezpieczeństwa.

Chętnie zwracamy, a to kosztuje