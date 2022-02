Ile kosztuje sklep internetowy?

Założenie sklepu internetowego – ile kosztuje?

Jeśli posiadasz sklep stacjonarny, to naturalnym kierunkiem rozwoju jest handel internetowy. E-commerce stanowi również doskonałą szansę dla tych, którzy dopiero chcą założyć własny biznes. Dzięki sprzedaży online przedsiębiorcy docierają do różnych grup odbiorców, pozyskują stale rosnącą liczbę potencjalnych klientów oraz zdobywają większą rozpoznawalność marki. Wymaga to jednak dużych inwestycji – zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Koszty założenia sklepu internetowego, a później również jego prowadzenia są bezpośrednio związane z rozwiązaniami wybieranymi na każdym etapie budowy witryny. Choć nie musisz w przypadku sprzedaży online wynajmować lokalu, to Twoja platforma sprzedażowa będzie potrzebowała swojego miejsca w sieci.

Ile kosztuje więc własny sklep internetowy? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ze względu na liczbę czynników, które mają wpływ na ostateczny koszt inwestycji. Wszystko zależy bowiem od samej witryny – jej funkcjonalności, specyfikacji, wyposażenia, treści, reklamy i utrzymania. Podstawowe wydatki związane z samym założeniem e-sklepu to: koszt opłacenia domeny, serwera i platformy e-commerce.

Ile kosztuje dobra domena sklepu internetowego?

Niezbędnym elementem do stworzenia strony internetowej Twojego e-sklepu oraz udostępnienia jej użytkownikom sieci jest domena. Unikalny adres każdej witryny sklepowej powinien być tożsamy z nazwą firmy – to ułatwia odszukanie marki w sieci.

Ile może wynieść koszt opłacenia domeny u rejestratora? Wpływ na cenę mają następujące czynniki:

• wybrane rozszerzenie – koszt domeny krajowej (.pl) będzie mniejszy niż globalnej (.com),

• historia domeny – nowe i unikalne adresy generują niższy koszt,

• okres rejestracji – im dłuższy abonament, tym bardziej atrakcyjna cena,

• popularność, długość i komercyjne zastosowanie nazwy głównej,

• oferta firmy rejestrującej domenę.

Cena hostingu – ile kosztuje i od czego zależy?

Kierowanie się ceną przy wyborze zarówno domeny, jak i hostingu nie jest dobrym pomysłem. W przypadku sklepów internetowych szybkość, bezpieczeństwo i stabilność serwera jest bowiem kluczowa do jego prawidłowego funkcjonowania.