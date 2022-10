Ile kosztuje szybka dostawa zakupów do domu?

Ile kosztuje dostawa od Żabka Jush?

Żabka Jush dostarcza zakupy w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i podwarszawskim Piasecznie.

Aby otrzymać darmowe zamówienie trzeba wydać przynajmniej 50 zł. W innym wypadku za dostawę płacimy 4 zł. Ponadto musimy pamiętać, że możemy maksymalnie zamówić 25 produktów a ich waga nie może przekraczać 8 kg.

Ile kosztuje dostawa w Bolt Market?

Cena dostawy jest spersonalizowana i dostosowana do geolokalizacji, której używa platforma. Dzięki temu od razu oszacowany jest czas dostawy naszych zakupów. Ten waha się pomiędzy 30-65 min, natomiast cena za dostawę wysnosi od 4 do 18 zł w zależności od odległości. Płatności dokonywane są poprzez podpiętą do aplikacji kartę płatniczą.

Ile kosztuje dostawa od Everli?

Everil obsługuje prawie 50 miast w Polsce, dostarczając zakupy z ponad 400 sklepów,w tym Auchan, Carrefour, Kaufland, Spar i Netto.

W przeciwieństwie do swojej konkurencji Everil proponuje abonamenty dostaw, które zaczynają się od 12 zł. Poza abonamentem ceny i godziny dostaw różnią się w zależności od sklepu, który wybierzemy. Mieszkając w centrum Warszawy na dostawę czeka się od 2-3 godzin, natomiast koszt dostawy wynosi ok. 10 zł. Minimalny koszt dostawy zakupów, to 40 zł.

Jednocześnie dostawca zapewnia, że ceny w aplikacji nie różnią się od tych na sklepowych półkach.

Ile kosztuje dostawa od Glovo?

Glovo dostarcza dostawy z restauracji, sklepów spożywczych oraz aptek i kwiaciarni. Glovo dostarcza również alkohole, oferując klientom produkty z winiarni a także piwo z Browaru Tenczynek, należącego do Janusza Palikota.

Glovo dostarcza też zakupy z sklepów Biedronki w ramach usługi Biek. Tutak poza płatnością za dostawę doliczane są oplaty za reklamówki. Ponadto w przypadku produktów chłodzonych i mrożonych zostanie doliczona opłata za torby termiczne w wysokości 2,75 zł/szt. Koszt dostawy zakupów z Biedronki uzależniony jest od wartości naszego zamówienia.

cena zakupów w Biedronce/fot. Google

Dostawa od sklepu internetowego Biedronki w Glovo aktualnie jest dostępna w 6 miastach - Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu.

Glovo działa w ponad 170 miastach. Ceny dostawy oraz minimalna kwota zamówienia uzależniona jest od sklepu, w którym planujemy zrobić zakupy.