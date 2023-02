Ile kosztuje wynajem miejsca pod Paczkomat? Czy da się na tym zarobić?

Wynajem miejsca pod Paczkomat jest banalnie prosty. InPost wciąż poszukuje miejsc, gdzie mógłby ulokować swoje maszyny. Aby zostać dzierżawcą miejsca pod Paczkomat należy być właścicielem posiadłości i zgłosić się do firmy InPost poprzez dedykowaną temu stronę internetową.

Musimy pamiętać, że chcąc wynająć miejsce pod Paczkomat, musi ono spełniać pewne warunki:

dostępności 24/7,

zasięg GSM,

źródło zasilania,

minimum 4m2 powierzchni.

Chcąc zwiększyć szansę wybrania przez InPost miejsca, firma zachęca do zaproszenia jak największej liczby znajomych do udziału w głosowaniu. Można to zrobić, klikając na zakładkę "Zagłosuj na lokalizację". Następnie wyszukajcie swoją dodaną lokalizację i skopiujcie do niej bezpośredni link, który można udostępnić innym przez e-mail lub na Facebooku.

Ile można zarobić na wynajmie miejsca pod Paczkomat?

Często otrzymuje się odpowiedzi typu "tajemnica handlowa" lub "mamy umowę o poufności", gdy pyta się o szczegóły związane z potencjalnym zyskiem z automatu do wydawania paczek.

Jak informuje na swojej stronie internetowej money.pl: "kwoty czynszu za grunt pod paczkomatem są niebywale zróżnicowane – od ok. 100 zł do nieco ponad 1000 zł miesięcznie".

Potencjalny zysk z automatu do wydawania paczek zależy w dużej mierze od determinacji operatora i właściciela powierzchni, na której automat zostanie umieszczony. W zależności od tego, jak skutecznie będą promować automat i jakie będą stawki prowizji, przychody mogą być różne. Istotne jest również miejsce, w którym automat jest umieszczony oraz potencjał rynkowy tego miejsca. Ostateczny zysk zależy od wielu czynników, więc trudno jednoznacznie określić, ile można zarobić na automacie do wydawania paczek.