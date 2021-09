Ile pracują i ile zarabiają dostawcy Uber Eats?

Z okazji dnia kuriera, Uber Eats przyjrzał się danym dotyczącym dostawców, którzy współpracują z platformą. Polacy pokochali zamawianie jedzenia z dostawą. Wskazuje to nie tylko liczba aktywnych restauracji na platformie, ale też liczba zamówień, którą dziennie realizują kurierzy.

Tylko 50% dostawców jeździ rowerem

Obraz kuriera kojarzy się zazwyczaj z rowerem, ale nie jest to jedyny środek transportu, z którego korzystają dostawcy jedzenia. Co więcej, według danych pochodzących z aplikacji Uber Eats, blisko połowa z nich dostarcza zamówienia samochodem lub skuterem. Pozostała część polega na sile własnych nóg i wybiera poruszanie się rowerem.

Kurierzy wybierają elastyczność

Dostawcy współpracujący z platformą Uber Eats sami wybierają, kiedy oraz jak długo dostarczać. Ta elastyczność pozwala im na dokładne zaplanowanie dnia i określenie dystansu, który chcą pokonać, by dostarczyć nasze zamówienie. W Polsce na jednego dostawcę jest to średnio 2,5 kilometra. Co ciekawe, podobny dystans w ciągu dnia pokonują poszczególni kurierzy w pozostałych krajach Europy.

Zarobki

Zarobki kurierów uzależnione są od liczby dostarczonych zamówień i pokonanego dystansu, dlatego to dobra opcja dla osób, które lubią jeździć na rowerze lub skuterze. Uber oferuje promocje “Gwarantowany Przychód”, w której realizując określoną liczbę dostaw, partnerzy współpracujący z platformą mogą liczyć na stałą stawkę. W aplikacji działa także system poleceń. Za każdą osobę, która zarejestruje się do aplikacji z polecenia, dostawca otrzymuje dodatkową kwotę.

Uber to aplikacja technologiczna łącząca pasażerów i kierowców. Dodatkowo Uber to platforma multimodalna, która oferuje również możliwość zamówienia posiłków z dostawą, bądź transportu drobnych przesyłek. Uber działa w ponad 10 000 miast w ponad 70 państwach na całym świecie. W Polsce Uber jest dostępny w 9 lokalizacjach: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Szczecinie i na Śląsku.