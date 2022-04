Ile w ubiegłym roku zarobili szefowie Amazona?

Dodatkowe 600 tys. dolarów kosztowała firmę ochrona Andy Jassy’ego. O ok. połowę niższe podstawowe wynagrodzenie wpłynęło na konto założyciela Amazona – Jeffa Bezosa. Było to 81,8 tys. dol. Znacznie więcej kosztowała jednak jego ochrona – ok. 1,86 mln dol. Bezos posiada też 12 proc. akcji spółki.

Biorąc pod uwagę wszystkie składowe pensji, nowy dyrektor generalny Amazon Web Services, Adam Selipsky, otrzymał w ubiegłym roku 81,4 mln dol., a pensja dyrektora generalnego ds. klientów – Dave’a Clarka – wyniosła 56 mln dol.

Więcej na wirtualnemedia.pl