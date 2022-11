Ile zarabia się w e-commerce? Jak zostać specjalistą e-handlu?

W połowie tego roku, GUS opublikował raport w którym wykazał stopę bezrobocia na poziomie 4,9%. Najwięcej wakatów do obsadzenia jest w ciągle rosnącej branży e-commerce. Wzrost specjalistów w tej dziedzinie nie odpowiada faktycznym zapotrzebowaniom rynku. Może jest to sygnał dla niektórych, aby zacząć się przekwalifikowywać.

Ile zarabiają specjaliści e-commerce?

Z badań przeprowadzonych przez portal wynagrodzenia.pl, wynika, że miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku specjalisty ds. e-commerce wynosi 4 650 PLN brutto. Co drugi na tym stanowisku otrzymuje pensję od 3 910 PLN do 5 980 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych specjalistów do spraw e-commerce zarabia poniżej 3 910 PLN brutto. Na zarobki powyżej 5 980 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych specjalistów do spraw e-commerce. Mówimy tutaj o pensjach podstawowych, które często uzupełniane są dodatkami za wyniki. Te mogą sięgać nawet do 200% wypłaty podstawowej.

Ile zarabiają managerowie ds. e-commerce?

W przeciwieństwie do innych branż, praca w e-commerce pozwala na bardzo szybki awans. Rozbudowana struktura i potrzeba wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów umożliwia szybkie pięcie się po kolejnych szczeblach kariery w e-handlu. Przechodząc od junior do senior specialst e-commerce możemy liczyć na wzrost zarobków o ok. 1000 PLN. Zostając managerem e-commerce może zarobić 18 000 PLN brutto. Są to zarobki, które przedstawiła w kwietniu tego roku -firm Manpower w „Raporcie trendów 2022. Wynagrodzenia i rynek pracy”.

Ile zarabia dyrektor e-commerce?

Idąc po szczeblach kariery w e-commerce możemy liczyć na stanowisko dyrektora. Z pewnością nie jest to proste, ale też nie niemożliwe. Branża opiera się przede wszystkim na specjalistach z bogatym doświadczeniem. W związku z nowymi technologiami, rentowność i efektywność pracowników e-commerce jest ciągle monitorowana. Będąc więc specjalistami z realnym wpływem na wyniki, możemy marzyć o szczycie kariery na stanowisku dyrektora e-commerce. Wówczas możemy liczyć na pensje w wysokości 30 tys. PLN, niektórzy mogą liczyć nawet na 45 tys. PLN.

Jak zostać specjalistą e-commerce?

Dziedzina jest stosunkowo młoda, ale ogromne zainteresowanie napędziło rynek uczelniany. Studia z e-commerce możemy podjąć w ramach drugiego stopnia, kończąc napisaniem pracy magisterskiej. Możemy również pokusić się o studia podyplomowe, które oferuje coraz więcej uczelni w Polsce. Wymaga to zainwestowania trochę czasu, ale mamy potwierdzenie kwalifikacji przez uczelnie wyższą. Niektóre firmy oferują również kursy e-commerce. Cena takiego szkolenia online wynosi średnio 1600 PLN.