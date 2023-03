Imponujący rozwój e-commerce w ciągu dekady. FMCG jednym z liderów

FMCG z sukcesem w sieci

Przykładem trendu, który zmienił i rozszerzył zakres e-handlu jest kategoria FMCG. Przez lata uchodziła za typowo stacjonarną, a przez odważne decyzje liderów i firm, w 2022 roku zakupy produktów pierwszej potrzeby przez internet deklarowało 30% internautów. Samo e-FMCG osiągnęło 14% udziału w całym sektorze dóbr szybko zbywalnych w Polsce(dane z raportu „Dyrektor e-Commerce roku 2023”).

E-commerce jako rzeczywistość ciągłych zmian

Na top liście dynamicznych zmian ostatniej dekady, według wskazań e-dyrektorów znalazły się:

- m-commerce – wzrost popularności zakupów na urządzeniach mobilnych – 77% wskazań;

- automatyzacja sprzedaży i marketingu - 97%;

- platformizacja e-commerce;

- zakupy biznesowe (e-B2B) – ponad 30% wzrostu w czasie pandemii;

- szybkie dostawy do automatów paczkowych i płatności mobilne, które z powodzeniem zastąpiły płatności gotówkowe i klasyczne przelewy internetowe;

- wzrost wymagań e-konsumentów w obszarze płatności, dostaw, komunikacji z markami.

TOP zmiany Dekady w obszarze płatności i dostaw według Dyrektorów e-Commerce, źródło: e-Izba



E-commerce patrząc wstecz i do przodu

10 lat temu większość Polaków kupując w sieci płaciła gotówką za pobraniem (55% wskazań), lub tradycyjnym przelewem z banku (70%). Produkty były dostarczane przy pomocy przesyłek poleconych (54%) i dostaw kurierskich (70%). Obecnie co drugi internauta/ka korzystają z dostaw do automatów paczkowych, a co trzeci najczęściej płaci BIKIEM lub szybkim przelewem. Co więcej, te rozwiązania są uznawane za wygodne, bezpieczne i optymalne. Maszyny paczkowe są postrzegane jako ekologiczne ze względu na ograniczenie emisji CO2 na ostatniej mili.

W raporcie „Dyrektor e-Commerce 2023” również liderzy e-biznesów docenili te rozwiązania i wskazali płatności mobilne oraz automaty paczkowe jako najważniejsze rozwiązania dekady.