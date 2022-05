Inflacja i wojna niestraszne Answear.com - przychody mocno w górę

Answear.com podsumowuje I kw. 2022 r. Był to okres wysokiego tempa wzrostu mimo niekorzystnych czynników rynkowych, w którym przychody Spółki zwiększyły się o 44 proc. rdr. do 178 mln zł.

W I kw. 2022 r. Answear.com przeprowadził m.in. kolejne kampanie TV na wszystkich rynkach działalności mające na celu zwiększanie świadomości marki.

Answear.com - powrót na Ukrainę

- Za nami wymagający kwartał, w którym z jednej strony mierzyliśmy się z wybuchem wojny w Ukrainie i tymczasowym wyłączeniem tego rynku ze sprzedaży. Z kolei z drugiej musieliśmy stawić czoła trudnemu otoczeniu rynkowemu w postaci rosnącej inflacji oraz spowolnieniu w e-commerce. Jednak mimo to udaje nam się wciąż utrzymywać wysokie tempo wzrostu rosnąć o ponad 40 proc. rdr. Dodatkowo umacniamy naszą pozycję na wszystkich rynkach i rozwijamy nowe. Z optymizmem patrzymy również na rynek ukraiński, na który wróciliśmy na początku maja. Widzimy, że mieszkańcy Ukrainy powoli wracają do codziennych zajęć, w których naturalnie jest też przestrzeń na zakupy w interencie – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Coraz więcej produktów na Answear.com

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Answear.com zwiększył blisko dwukrotnie liczbę produktów dostępnych w ofercie (SKU) do 185 tys. Spółka poszerza również konsekwentnie asortyment wśród marek premium, które pozytywnie wpływają na marże oraz średnią wartość zamówienia, która w minionym kwartale wyniosła rekordowe 291 zł w porównaniu z 255 zł sprzed roku.



Answear.com w minionym kwartale zrealizował kampanię TV na wszystkich 10 rynkach, która miała na celu budowanie świadomości marki. Kampania zakończyła się dużym sukcesem, obejrzało ją więcej osób niż prognozowano, a w kategorii tzw. „share of voice” na większości rynków Answear był liderem, lub jednym z liderów naszej branży w okresie trwania kampanii. Spółka rozpoczęła w marcu również kolejną, jeszcze mocniejszą, kampanię TV.

- Paliwem do dynamicznego wzrostu naszego biznesu jest szeroka oferta produktowa z naciskiem na segment premium oraz średniej półki cenowej, konsekwentna budowa świadomości marki realizowana poprzez kampanie marketingowe, rozwój technologii, a także dalsza ekspansja zagraniczna. Cieszymy się, że konsekwentnie poprawiamy wszystkie strategiczne dla nas drivery wzrostu. Dodatkowo jeszcze w I półroczu br. powinniśmy poinformować o otwarciu kolejnego nowego rynku – dodaje Krzysztof Bajołek.

Marże pod presją z powodu wojny

Marżowość Answear.com w minionym kwartale była pod presją z jednej strony tymczasowego wstrzymania sprzedaży na rynku ukraińskim, z drugiej sezonowo obniżonej marży w związku z okresem wyprzedaży i dużych rabatów, a także sprzedaży części kolekcji z poprzedniego sezonu z większymi rabatami. W wyniku tego znormalizowana EBITDA wyniosła 5,5 mln zł wobec 9,1 mln zł w zeszłym roku.

- Warto podkreślić, iż mimo wyłączenia rynku ukraińskiego w ostatnich dniach lutego, udało nam się osiągnąć blisko 24 proc. wzrost na tym rynku porównując przychody w 1 kw. bieżącego i poprzedniego roku. Bardzo dynamicznie rośliśmy o 60 proc. na pozostałych rynkach Unii Europejskiej, a w Polsce wzrost wyniósł blisko 28 proc. Dzięki dywersyfikacji geograficznej nasz biznes nie jest uzależniony od sytuacji na jednym rynku, a w konsekwencji jesteśmy bardziej odporni na tymczasowe lokalne zawirowania i obniżony sentyment – mówi Jacek Dziaduś, dyrektor finansowy Answear.com.

Answear.com po ponad dwóch miesiącach przestoju powrócił ze sprzedażą na rynek ukraiński. Spółka zaczęła obsługiwać zamówienia na terenie całego kraju, poza rejonami objętymi działaniami wojennymi. Na chwilę obecną firma realizuje jedynie przedpłacone zamówienia.