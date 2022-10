Inflacja w Polsce. Co będziemy kupować częściej w kanale e-commerce?

Wzrost poziomu inflacji, a co za tym idzie, kosztów zakupów czy rat kredytów powoduje, że coraz większa część konsumentów szuka oszczędności. Zmiana rozporządzalnego dochodu wpływa na zawartość koszyka zakupowego. Niemal ośmiu na dziesięciu Polaków w sklepach szuka tańszych produktów lub zamienników. Z kolei ich cena musi być najczęściej o 20-30% niższa, żeby w ogóle była interesująca . W badaniu niemal 40% respondentów wskazało również, że oszczędzają na produktach spożywczych - 39,8% wskazań.

Interesujących wniosków dostarcza również badanie konsumenckie przeprowadzone przez analityków DHL Parcel Polska. Okazuje się, że pomimo powszechnego trendu szukania oszczędności w związku z inflacją konsumenci planują zwiększenie swoich zakupów online w kilku kategoriach: żywność (21%), artykuły biurowe (20%), odzież (19%), artykuły dla zwierząt (18%), kosmetyki i suplementy diety oraz leki (18%).

Wniosek dotyczący dynamicznego wzrostu sprzedaży dla obszaru e-grocery, czyli segmentu produktów spożywczych i środków czyszczących potwierdzają również inne analizy. Według opracowanych przez PwC perspektyw rozwoju rynku e-commerce w Polsce na lata 2021 – 2026 w kanale e-commerce najszybciej będzie rosła właśnie kategoria produktów żywnościowych. W 2021 r. wartość polskiego rynku e-grocery szacowano na 5 mld zł brutto. Z prognoz Strategy&Polska wynika, że do 2027 r. osiągnie on wartość nawet 13 mld zł brutto.

Jak się okazuje, kupowanie produktów codziennego użytku w sklepach online, związane jest przede wszystkim z przenoszeniem zakupów stacjonarnych do kanału e-commerce, gdzie nierzadko oferowane są niższe ceny i większy wybór. W związku z tym aż 25% badanych użytkowników Internetu planuje zwiększyć częstość i/lub ilość swoich zakupów online.

W porównaniu do wszystkich Internautów osoby planujące przenieść przynajmniej część swoich zakupów do Internetu to istotnie częściej osoby od 18 do 44 lat (61% vs 74%) mieszkające w miastach (66% vs 72%). Również kobiety, ze względu na częściej pełnioną rolę głównego kupującego w gospodarstwie domowym, są bardziej zainteresowane przenoszeniem zakupów do kanału online (54% kobiet wśród planujących przenoszenie zakupów do online vs. 50% kobiet wśród wszystkich Internautów).