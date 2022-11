Inflacja zabiła Czarny Piątek? Są pierwsze prognozy

- Jak na razie przez pierwsze cztery dni Black Week nasi klienci wysłali o 25 proc. więcej SMS-ów niż tydzień wcześniej. W Czarny Piątek do południa notujemy też duże wzrosty wysyłek w porównaniu z początkiem tygodnia. Badanie nastrojów związanych z Black Friday które przeprowadziliśmy w październiku pokazało że chętnych na promocyjne oferty i odkładających upatrzone zakupy na końcówkę listopada jest o kilka procent mniej niż rok temu, wciąż jednak stanowią ponad połowę respondentów. Z drugiej strony najliczniejsza grupa badanych, bo 40 proc. wierzyła, że kupując w Czarny Piątek przechytrzą inflację, a aż 3/4 kupujących spodziewa się dziś dobrych ceny obuwia i ubrań. Jeśli te efekty wystąpią jednocześnie, to spodziewałabym się, że tegoroczny w Black Friday nie ustanowi spektakularnego rekordu sprzedaży, jak to zdarzało się w poprzednich latach, ale nadal zakończy się bardzo dobrym wynikiem dla sklepów stacjonarnych i internetowych - komentuje Maja Wiśniewska, marketing manager SMSAPI.

Black Friday 2022: Rekordu raczej nie będzie

- Spodziewamy się, że tegoroczny Black Friday może nie odnotować tak spektakularnych wzrostów jak w ostatnich latach. Niemniej finalne wyniki będą po prostu dobre, potwierdzające, jak stabilny i rozwinięty jest rynek handlu internetowego w Polsce - przewiduje Marcin Szczur, Deputy Head of Sales w Blue Media.

Dotychczasowe dane ze sklepów internetowych pokazują, że obroty stale rosną.

- To oczywiście może wynikać też z inflacji i generalnie wyższych cen. Niemniej, z danych płatności Blue Media wynika, że liczba transakcji w tygodniu poprzedzającym Black Friday w 2022 r. jest wyższa o ponad 27 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Przewidujemy, że ten trend utrzyma się w najbliższych dniach, w tym w Czarny Piątek, 25.11. W minionym roku, w tym okresie (18-24.11) średni koszyk zakupowy wynosił ok. 215 zł, w 2022 r. kształtuje się na poziomie 230 zł (17-23.11), co może wynikać z ogólnego wzrostu cen we wszystkich branżach. W tym roku możemy obserwować zmianę zachowania konsumentów w podejściu do zakupów. Internauci mogą wyjątkowo skrupulatnie poszukiwać dobrych okazji cenowych. W obliczu rosnącej inflacji, dynamicznie zmieniających się cen, kryzysu energetycznego, wojny w Ukrainie - mogą skupić się wokół codziennych potrzeb - np. konieczności zakupu artykułów gospodarstwa domowego, ubrań czy obuwia - dodaje ekspert Blue Media.

.