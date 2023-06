Influencerzy krytykowani za sponsorowaną wycieczkę do fabryki Shein

W połowie czerwca amerykańscy influencerzy na zaproszenie Shein udali się do południowochińskiego miasta Guangzhou, aby zobaczyć "centrum innowacji" firmy - przestronny obiekt wyposażony w zaawansowane technologicznie maszyny do cięcia tkanin i roboty transportujące materiały. Amerykanom pokazywano fabrykę, w której uśmiechnięci pracownicy szyli ubrania. Niektórzy odwiedzający próbowali nawet swoich sił, przygotowując na kolejnych etapach ubrania.

Amerykanie oburzeni

Na swoim Instagramie wycieczkę do Chin pokazała m.in. amerykańska projektantka mody Kenya Freeman, która sprzedawała ubrania na Shein. Influencerka oraz inni zaproszeni do fabryki Shein spotkali się w USA z ostrą krytyką - internauci zarzucili im "sprzedanie się" marce oskarżanej o rzekome łamanie praw człowieka, etyki biznesowej czy szkodliwy wpływ na środowisko. W wywiadzie udzielonym CNN Kenya Freeman żaliła się, że padła ofiarą hejtu, co miało negatywny wpływ na jej zdrowie psychiczne.

