ING wprowadza nowy sposób płatności Visa Mobile

Visa Mobile to metoda płacenia, dzięki której nie trzeba przy każdej transakcji online wprowadzać 16-cyfrowego numeru karty, kodu czy wypełniać wielu pól formularza. Zamiast tego wystarczy wpisać swój numer telefonu podczas płatności na stronie sklepu i zatwierdzić transakcję w aplikacji banku. W ten sposób zakupy na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych czy platformach zakupowych będą przebiegały jeszcze sprawniej niż dotychczas i równie bezpiecznie. Dodatkowo transakcje Visa Mobile są chronione możliwością skorzystania z procedury chargeback i odzyskania środków w przypadku, gdy nie otrzymaliśmy zakupionego towaru lub usług.

Jak działa Visa Mobile?

Należy aktywować Visa Mobile w aplikacji Moje ING. Podczas płatności wybrać ikonę z nazwą tej metody płatności wśród dostępnych opcji na stronie lub w aplikacji sklepu internetowego. Następnie podać swój numer telefonu w odpowiednim polu i zaakceptować płatność na smartfonie w aplikacji Moje ING. Przed akceptacją transakcji w aplikacji widoczne są szczegóły dotyczące zlecenia płatności. Visa Mobile jest dostępna dla klientów detalicznych posiadających kartę Visa zbliżeniową wydaną do konta w złotych lub kartę wirtualną ING VISA – kartę przedpłaconą do płatności w internecie.

Visa Mobile jest nową, wygodną metodą płatności. Rozwiązanie jest oparte na usłudze Click to Pay oraz wykorzystuje standard EMV Secure Remote Commerce (SRC), który jest standardem dla płatności kartą w internecie. Metody płatności zgodne z SRC są proste w obsłudze dla każdego użytkownika karty oraz łatwe we wdrożeniu przez dostawców. Dzięki tokenom zastępującym wrażliwe dane karty, standard SRC przyczynia się do zmniejszenia liczby odrzuconych płatności i liczby transakcji oszukańczych.