Innoship realizuje fulfillment dla firmy Deichmann (zdjęcia)

Firma Innoship, należąca do Grupy Alsendo, będąca liderem w dziedzinie rozwiązań do zarządzania dostawami w modelu SaaS, nawiązała współpracę z międzynarodowym gigantem sprzedaży detalicznej obuwia, firmą Deichmann na kilku rynkach europejskich. To strategiczne partnerstwo stanowi ważny krok w rozwoju handlu regionalnego oraz technologii do zarządzania procesami wysyłkowymi.