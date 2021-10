InPost chce zaoferować ekologiczne dostawy

Ekologiczne skrzynki

Według klasyfikacji UP, nowy znak InPostu obejmuje:

- Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek

- Urządzenia automatyczne i elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń

- Urządzenia elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, urządzenia i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, bankomaty

- Wynajmowanie powierzchni reklamowej, usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi publikowania tekstów reklamowych

- Usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych, usługi kurierskie, dostarczanie przesyłek adresowych, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.

Odpowiedź na oczekiwania e-konsumentów

Według ostatniego raportu "Green Generation 2021" firmy Mobile Institute Polacy kupujący w sieci wykazują większą wrażliwość na aspekty ekologiczne, zarówno w kontekście zakupów, jak i codziennych aktywności. Informacje dotyczące stanu środowiska naturalnego śledzi 60 proc. e-kupujących. 88 proc. badanych e-kupujących dostrzega nieekologiczne praktyki sprzedawców.

Czy konsumenci wymuszą zmiany w e-commerce? Wiele wskazuje na to, że tak. 45% e-kupujących jest w stanie poczekać dłużej na przesyłkę, jeśli ta będzie bardziej eko, czyli wszystkie produkty będą przesłane w jednej paczce. ¼ jest w stanie oczekiwać na taką przesyłkę nawet dłużej niż 5 dni. 32% e-konsumentów chce dopłacić za to, by sprzedawca zapakował produkt bez foli i zbędnych wypełniaczy albo zastosował naturalne, niefoliowe wypełniacze. ¼ jest gotowa zapłacić za to ponad 5 zł, chociaż najczęstsza odpowiedź to 1-2 zł (43%).