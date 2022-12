InPost daje gwarancję na dostawy przed Wigilią. Kurierzy będą pracować też w weekendy

InPost kolejny rok z rzędu wprowadził gwarancję dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia.

Zakupy można robić nawet 22 grudnia.

Wszystkie przesyłki nadane do odbioru poprzez Paczkomat zjawią się u odbiorców przed Wigilią, jeśli sprzedawca dostarczy je do sieci InPost do godziny 13.00 tego dnia. W okresie przedświątecznym kurierzy InPost pracują także w weekendy.

InPost: Zapewniamy gwarancję dostawy przesyłkom nadanym przez sprzedawców do 22 grudnia

– Już po raz 4 klienci InPost mogą skorzystać z naszego autorskiego pomysłu jakim jest gwarancja dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku, postawiliśmy sobie poprzeczkę wysoko, a nawet jeszcze wyżej niż w ubiegłym. Zapewniamy gwarancję dostawy przesyłkom nadanym przez sprzedawców do 22 grudnia, zgodnie z godzinami nadań - od 13.00 do nawet 16.00 - w zależności od miejscowości nadania lub indywidualnych ustaleń sprzedawców z InPost. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że szczególnie w ostatnich dniach przed świętami w skrytkach naszych urządzeń Paczkomat znaczny odsetek paczek stanowią świąteczne upominki, które muszą zostać dostarczone na czas. Dlatego tak, zorganizowaliśmy cały proces logistyczny, by analogicznie jak w latach ubiegłych każda przesyłka z prezentami i zakupami świątecznymi, nawet tymi zrobionymi w ostatniej chwili trafiła do odbiorców przed świętami – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost i dodaje: Klienci, którzy wybiorą w ostatnich dniach przedświątecznych dostawę do jednego z ponad 19 tys. urządzeń Paczkomat nie tylko zagwarantują sobie ich dotarcie na czas, ale również będą mieli gwarancję, że skorzystali z najbardziej ekologicznej formy dostawy dostępnej w e-commerce.

Ułatwienia dla odbierających

Jednocześnie InPost przypomina klientom odbierającym paczki przy pomocy urządzeń Paczkomat, że mogą skorzystać przy tej okazji z aplikacji InPost Mobile, która posiada szereg funkcjonalności usprawniających ten proces. Podstawową opcją jest możliwość śledzenia przesyłek i otrzymywanie powiadomień o jej statusie, ale to nie wszystkie jej innowacyjne funkcje. Dogodną funkcjonalnością jest otwieranie skrytki zdalnie za pomocą aplikacji lub kodu QR – wystarczy zbliżyć ekran telefonu do terminala, który po sczytaniu kodu otworzy odpowiednią skrytkę. Ten sam kod można także przesłać bliskiej osobie, która odbierze paczkę w zastępstwie odbiorcy.

– Przydatnymi opcjami, które nasi klienci warto, żeby znali są także wydłużanie czasu odbioru i przekierowanie paczek – pozwalają one dopasować termin i miejsce odbioru przesyłki do preferencji klientów. Wszystkich zachęcamy do korzystania z aplikacji InPost Mobile, dzięki której odbieranie przesyłek przez Paczkomat jest jeszcze wygodniejsze! – zaznacza Rafał Brzoska.