InPost Fresh zatrudnia menedżerów z Allegro

- Marzec był moim ostatnim miesiącem w Allegro.pl. Po 6 latach postanowiłam ruszyć dalej i stawić czoła nowym wyzwaniom. Bardzo dziękuję #AllegroTeam za cudowny czas, wiele rozmów, projektów i wspólnych sukcesów. Z radością dzielę się, że od kwietnia dołączyłam do InPost na stanowisko Dyrektora komercyjnego InPost Fresh. Bardzo dziękuję Rafał Brzoska oraz Marcin Dakowski za zaufanie i zaproszenie do współpracy. To będzie ciekawe i niezwykłe wyzwanie - czytamy we wpisie Beaty Podleśnej-Gumkowskiej na portalu Linkedin.

Beata Podleśna-Gumkowska przez 6 ostatnich lat pracowała dla Grupy Allegro. Swoją karierę zawodową rozwijała również m.in. w takich firmach jak: Agito czy Topmarket.

Marcin Dakowski z Allegro do InPost Fresh

Przypomnijmy, że pod koniec 2021 r. do zespołu InPost dołączył Marcin Dakowski obejmując funkcję dyrektora zarządzającego InPost Fresh. Dakowski przyszedł do InPostu z Grupy Allegro, gdzie pełnił funkcję prezesa ebilet.pl. Wcześniej przez 4 lata pracował w Grupie OLX.

InPost Fresh to nowa aplikacja mobilna, dzięki której klienci dokonają zakupów spożywczych od różnych dostawców na terenie całego kraju.

Przez aplikację można wybierać w asortymencie ponad 10 tysięcy produktów w dostawie na ten sam i kolejny dzień – wśród nich szeroki wybór świeżych ryb, mięsa, owoców i warzyw. Klienci mają do dyspozycji najwygodniejsze formy płatności: przedpłata (Blik, szybki przelew i karta) lub za pomocą karty i Blika przy odbiorze od kuriera.

Początkowo dostawy z InPost Fresh są testowane na terenie Warszawy, już niedługo oferta skierowana zostanie do klientów w kolejnych miastach. Zakupy są przewożone transportem InPost w kontrolowanej temperaturze zgodnie z rekomendacjami producenta, dzięki czemu klienci mogą mieć pewność, że produkty zachowają swoją jakość i świeżość. Dostawa zakupów w ramach InPost Fresh realizowana jest bezpośrednio pod drzwi klienta.