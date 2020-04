InPost Fulfillment ma spełnić rolę buforowego magazynu e-sklepów

Usługa InPost Fulfillment w czasie kryzysu ma ochronić e-biznesy przed paraliżem związanym z możliwym zakażeniem koronawirusem wśród obsługi sklepu.

W ramach usługi InPost Fulfillment, towar od producenta trafia bezpośrednio do magazynów zewnętrznych InPost, a po złożeniu zamówienia w danym sklepie produkty zostają przygotowane, spakowane i przekazane do doręczenia. Cały proces dzieje się „na zewnątrz”, poza siedzibą stacjonarną sklepu.

- Pandemia koronawirusa zmieniła sposób, w jaki pracujemy – życie zawodowe wielu z nas przeniosło się do Internetu. Jak pokazują statystyki, w czasie ograniczeń, które wprowadził rząd, aktywność użytkowników w sieci wzrosła niemal dwukrotnie. Zmienił się również biznes, bo w niezwykłym tempie rośnie zainteresowanie zakupami online. Przed nowymi wyzwaniami stanęły nie tylko firmy logistyczne, ale przede wszystkim sklepy, które w sposób szczególny muszą dbać o bezpieczeństwo klientów oraz swoich pracowników. W kontekście sprawnego i bezpiecznego dostarczania produktów do konsumentów, kluczowe znaczenie – szczególnie obecnie – ma odpowiednie zaplecze infrastrukturalne i logistyczne. W tym pomagamy my, oferując usługę InPost Fulfillment. Dla dobrze przygotowanych magazynowo i organizacyjnie e-sklepów wzrost wolumenów to idealna okazja, żeby rozwinąć skrzydła”– podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.