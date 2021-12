InPost gwarantuje dostawę przed Wigilią przesyłek nadanych 22 grudnia

– Gwarancja dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia to pomysł i tradycja InPost, 2 lata temu gwarantowaliśmy dostawę przesyłek nadanych do 20 grudnia, rok temu do 21 grudnia, w tym roku rozszerzamy gwarancję o kolejny dzień, czyli przesyłki nadane do 22 grudnia trafią do adresata na czas. Nikt w branży logistycznej w Polsce, a sądzę, że i w Europie nie może dać podobnej gwarancji – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

- Szczyt paczkowy przed Świętami to wyzwanie dla wszystkich operatorów logistycznych, ale InPost jest doskonale przygotowany na to wyzwanie. Co roku w tym sezonie obsługujemy miliony przesyłek, a w tym roku notujemy wzrosty nawet rzędu kilkudziesięciu procent. Jednak dzięki olbrzymim inwestycjom – m.in. w tym roku nasza sieć Paczkomatów zwiększyła do początku grudnia o 50% – możemy pozwolić naszym klientom cieszyć się z zakupów do ostatniej chwili z gwarancją, że bezpiecznie dotrą one przed pierwszą gwiazdką – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Ponadto InPost wprowadził bez dodatkowych opłat dostawę przesyłek w dniu nadania w 20 miastach w Polsce. Z tego usprawnienia korzystali mieszkańcy Warszawy i Łodzi – gdzie nawet 3/4 przesyłek trafia do Paczkomatów tego samego dnia. Teraz dołączyli do nich mieszkańcy Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Gdyni, Szczecina, Torunia, Bydgoszczy, Białegostoku, Olszyna, Katowic, Sosnowca, Gliwic, Częstochowy, Bielska-Białej, Radomia, Lublina i Rzeszowa.