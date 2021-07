InPost i influencerzy promują nowe funkcjonalności aplikacji

Youtuber reZigiusz w kampanii promującej nowe funkcjonalności aplikacji InPost Mobile, fot. mat. pras.

InPost wprowadza nowe ułatwienia dla użytkowników Paczkomatów. Pierwsza z nowych funkcji dotyczy przedłużenia czasu odbioru paczki za pomocą aplikacji InPost Mobile. Dotychczas wydłużenie terminu było możliwe poprzez SMS Premium.

Wygoda naszych klientów jest naszym priorytetem, dlatego nieustannie wprowadzamy ulepszenia i nowe funkcje do InPost Mobile. Opcja przedłużenia odbioru paczki bezpośrednio z poziomu aplikacji, pozwala na jeszcze większą kontrolę nad swoimi przesyłkami. Współpraca z GetHero, a co za tym idzie ze znanymi i rozpoznawalnymi influencerami, daje niezwykłą możliwość dotarcia do obecnych klientów InPost, a także potencjalnie przyszłych użytkowników aplikacji - mówi Maja Skornowicz, Senior Brand Manager InPost.



W promocję pierwszej, nowej funkcji został zaangażowany reZigiusz, czyli Youtuber z przeszło 4 milionami subskrybentów. reZigiusz wystąpi w materiale vlogowym na kanale marki, nawiązującym do viralowego filmiku Jarosława Juszkiewicza, czyli lektora znanego z polskiej wersji Google Maps.

Kampanię informacyjną przygotowała agencja GetHero.