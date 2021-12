InPost i Modivo z systemem wtórnego obiegu opakowań

InPost i MODIVO jako pierwsi wprowadzą ekologiczne opakowania wielokrotnego użytku.

Dzięki rozwiązaniu nawet dziesięciokrotnie można zmniejszyć zapotrzebowanie na jednorazowe opakowania.

Każde opakowanie ma wewnętrzną etykietę zwrotną – zeskanowanie jej w dowolnym Paczkomacie umożliwia zwrot opakowania do magazynu InPost, po czym wraca ono do e-sklepu.

Opakowania piętą achillesową branży e-commerce

– Tylko w ubiegłym roku w Polsce wysłanych zostało ponad 640 mln paczek, w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Niestety, opakowania są piętą achillesową branży e-commerce. Co roku setki milionów jednorazowych opakowań trafia na śmietniki. Przy obecnym wzroście rynku e-commerce kierunek jest tylko jeden – logistyka musi być nowoczesna, wydajna i jeszcze bardziej ekologiczna. Dlatego wprowadzamy pierwszy w Polsce system wtórnego obiegu opakowań w e-commerce. Opakowania są dostosowane rozmiarem do wysyłanego produktu, aby nie przewozić powietrza. Jako lider rynku wierzymy, że dostępność Paczkomatów InPostu i łatwość ich obsługi umożliwi wprowadzenie prawdziwie efektywnego systemu obrotu opakowaniami zwrotnymi – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

Jako pierwsza w Polsce do projektu przystąpi MODIVO, platforma e-commerce spółki eobuwie.pl.

– Zrównoważone podejście w kontekście rosnącego biznesu jest dla nas bardzo ważne. Badania rynkowe wskazują, że konsumenci są coraz częściej zaniepokojeni nadmiarem opakowań znajdujących się w obiegu i zastanawiają się nad możliwościami ich recyklingu. Ten temat jest również ważny dla naszych pracowników. Dlatego jako pierwsi w Polsce podejmujemy wyzwanie InPost i przyłączamy się do projektu, w ramach którego udostępnimy klientom opakowania wielokrotnego użytku. Po odebraniu przesyłki pudełko wystarczy zwrócić do najbliższego Paczkomatu® InPost, by po dokładnym czyszczeniu wróciło do obiegu. Gorąco zachęcamy do udziału w akcji – dołóżmy wspólnie cegiełkę do zielonej rewolucji w e-commerce – mówi Damian Zapłata, prezes eobuwie.pl S.A. z grupy CCC.

Rafał Brzoska zaznacza z kolei, że dzięki bardzo rozbudowanej sieci Paczkomatów – których jest już 15 000 – InPost jako jedyny w Polsce jest w stanie zadbać o to, aby opakowanie wracało do powtórnego obiegu.

InPost: logistyka musi być nowoczesna, wydajna i bardzo odpowiedzialna

– W InPost zdajemy sobie sprawę, że przy obecnym wzroście rozwoju e-commerce kierunek jest jeden – logistyka musi być nowoczesna, wydajna i bardzo odpowiedzialna. Dlatego wierzymy, że nasi partnerzy w e-commerce dołączą do naszego projektu. Zapraszamy do projektu wszystkie firmy, które chcą wnieść swój wkład w działania ekologiczne. Opakowania wielokrotnego użytku to przyszłość – podkreśla Rafał Brzoska.