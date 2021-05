InPost i Poczta Polska biją się o parafialne grunty

Do parafii w całym kraju trafiają oferty wynajmu gruntów kościelnych pod automaty paczkowe, fot. mat. pras. Poczta Polska

Do wyścigu o pierwszeństwo w postawieniu paczkomatów na gruntach należących do Kościoła stanęły InPost i Poczta Polska.

Jak pisze "Rzeczpospolita", do parafii w całym kraju trafiają oferty wynajmu gruntów kościelnych pod automaty paczkowe. Wiele z nich znajduje się w atrakcyjnych lokalizacjach, z łatwym dostępem i wygodnymi parkingami. Oprócz szansy na "technologiczny rozwój miejscowości" propozycje przynoszą Kościołowi wymierne korzyści.

InPost kusi proboszczów miesięcznym dochodem w postaci 500 zł stałego czynszu i ekwiwalentu za prąd. Dodatkowo firma Rafała Brzoski za symboliczny 1 grosz dorzuca ofertę Podaj Dalej, która ma ułatwić duchownym przekazywanie parafianom materiałów lub korespondencji wysyłanej z diecezji.

Przeczytaj także: Poczta Polska przetestuje technologię związaną z RFID

Drugim podmiotem, który stanął do wyścigu, jest Poczta Polska. Jak donosi dziennik, zgodnie z opracowaną strategią do 2022 r. Poczta chce uruchomić 2 tys. paczkomatów, a część z nich miałaby stanąć przy urzędach, na terenie spółdzielni mieszkaniowych i gruntach należących do Kościoła.