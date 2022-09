InPost Izi coraz bliżej debiutu

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż InPost Izi to usługa związana z płatnościami elektronicznymi, terminalami, aplikacjami mobilnymi oraz programami komputerowymi.

Teraz dowiadujemy się trochę więcej. Usługa ma bardzo szeroki zakres - to również m.in. oprogramowanie do płatności elektronicznych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, oprogramowanie mobilne oraz programy komputerowe do obsługi płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania, karty płatnicze, bankomaty, aplikacje mobilne, aplikacje do pobrania, aplikacje

do pobrania na smartfony, marketing finansowy, porównywanie usług finansowych online, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych czy reklamy online.

Firma zarejestrowała trzy opcje logi InPost Izi:

Przypomnijmy, InPost zanotował w II kwartale wzrost przychodów o 97,8% do 1,696 mld zł. Zysk EBITDA wzrósł o 41% do 511 mln zł. InPost zanotował także wzrost wolumenów, dostarczając w II kwartale 179,9 mln przesyłek, więcej o 73%.

Na koniec II kwartału poprzez Paczkomat InPost przesyłki w Polsce odbiera już prawie połowa dorosłej populacji kraju, czyli 15,8 mln osób. Oznacza to wzrost liczby użytkowników o 14% w porównaniu rdr. W Polsce już prawie połowa klientów ma swój Paczkomat InPost w odległości siedmiominutowego spaceru.