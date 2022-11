InPost Izi zadebiutuje na rynku w 2023 roku

Nowa usługa InPost Izi

Firma rozwija też usługę InPost Fresh, poszerzając dostępność proponowanych kategorii dla zamówień ogólnopolskich. Jednak jak zaznaczył prezes Brzoska usługa ta cały czas jest w fazie pilotażu. Kolejny pilotaż, czyli rozbudowa maszyn paczkowych w Żabkach został zakończony, gdyż obie zaangażowane strony uznały, że nie przynosi on takich korzyści, jakie zakładano startując z tym projektem.

Jak zauważył prezes Brzoska przewidywanie wyników e-commerce dla IV kw. jest szalenie trudne, bo z jednej strony widać, że klienci zaczynają robić mniejsze i tańsze zakupy lub zmieniają dotychczasowy sklep na tańszy e-sklepach, ale z punktu widzenia InPostu paczka jest paczką. Trudno dokładnie przewidzieć jak dołujące nastroje konsumenckie przełożą się na zakupy. Black Friday raczej nie będzie imponujący, ale już zakupy świąteczne mogą wystrzelić w myśl zasady "zastaw się, a postaw się". To jednak cały czas jest wróżenie ze szklanej kuli.

Oszczędności w logistyce

Firma wskazuje, że jako jedna z niewielu wprowadziła podwyżki (na pozimie 12 proc. ) mniejsze niż poziom inflacji i wzrost płac w sektorze transportowym (18 proc.) Także rozważając kolejne podwyżki InPost deklaruje, że zrobi wszystko, aby były one jak najniższe i miały najmniejszy wpływ na marżowość e-sklepów. Z drugiej strony prezes InPost wskazuje, że cały rynek logistyczny szukając oszczędności zmierza w kierunku, który InPost obrał w 2010 roku i rezygnuje z dostaw do domów na rzecz dostaw do punktów odbioru. Z tego względu Amazon na rynku brytyjskim oferuje vouchery na zakupy za zmianę formy dostawy, z domowej właśnie na paczkomatową.

W trzecim kwartale InPost w Polsce zwiększył liczbę klientów o 13% r/r do 16,3 mln. Wolumen przesyłek wyniósł 124,1 mln, co oznacza wzrost w porównaniu do II kw., kiedy obsłużono ich 122,8 mln. Liczba urządzeń Paczkomat® w Polsce wzrosła od początku roku o 17% do 19 254. Tym samym 59% Polaków ma swój Paczkomat InPost w odległości 7 minut spacerem (55% na koniec III kwartału 2021).