InPost liczy na sukces projektu grocery

– Mamy najnowocześniejszą i największą bazę logistyczną w Polsce, która obsługuje największą w Europie sieć Paczkomatów. Także w tym roku kontynuujemy inwestycje w nowe centra logistyczne i dynamicznie powiększamy nasz zasięg geograficzny. Ale to tylko część naszych działań – w Krakowie z początkiem lipca odebraliśmy nowoczesną fabrykę Paczkomatów, rozwijamy program „Green City” we współpracy z polskimi miastami i inwestujemy w ekologię: elektryczną flotę samochodów oraz autonomiczne maszyny zasilane energią z paneli fotowoltaicznych. Rozbudowujemy też sieć w Europie – sfinalizowaliśmy przejęcie francuskiego Mondial Relay, który posiada 15.800 punktów PUDO we Francji, krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim. To pokazuje skalę naszego rozwoju – nieporównywalną do żadnego gracza w Polsce i Europie. Do tego dochodzą inwestycje w technologię – aplikacja ‘Inpost Mobile’ bije rekordy popularności i korzysta z niej blisko 7 mln użytkowników, a niedawno ruszyły testy naszej platformy zakupowej e-grocery InPost Fresh. Liczymy na duży sukces tego przedsięwzięcia – biorąc pod uwagę ambitny plan wdrażania Lodówkomatów InPost, które działają już w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

InPost wprowadza do użytku przy wszystkich nowo posadowionych Paczkomatach® innowacyjną brukową kostkę antysmogową w miastach partnerskich programu Green City. Do programu „Green City” – właśnie przystąpiły Sopot i Rzeszów, które dołączyły do Łodzi, Krakowa, Kielc, Wałbrzycha, Częstochowy i Zielonej Góry, a do końca roku program obejmie kilkadziesiąt miast w Polsce. - W miastach partnerskich zamierzamy w pierwszej kolejności sukcesywnie wymieniać swoją flotę dostawczą na samochody elektryczne. Teraz wdrażamy również antysmogową kostkę brukową przy Paczkomatach®, co dodatkowo będzie wspierać nasze wysiłki na rzecz czystego powietrza – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.