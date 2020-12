InPost ma 10 tys. paczkomatów. W ciągu roku przybyło 4 tys.

InPost ma 10 tys. paczkomatów, fot. mat. pras.

InPost rozbudował sieć paczkomatów do 10 tys. punktów. Maszyna o numerze 10 000 została uruchomiona 6 grudnia we Wrocławiu przy ulicy Łódzkiej 19. „Mikołajowy” paczkomat mierzy 10 m długości, ma 19 kolumn, blisko 200 skrytek i jest 239. urządzeniem we Wrocławiu.

– 6 grudnia stanął nasz paczkomat nr 10 000, z dumą patrzymy na największą na świecie sieć paczkomatów ze zintegrowaną logistyką. To ogromna liczba maszyn, która codziennie dostarcza Polakom miliony przesyłek – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

– W tym roku bardzo intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem naszej infrastruktury – liczba paczkomatów wzrosła w ciągu ostatniego roku o ponad 4000 urządzeń, czyli o 66,7%, rozbudowaliśmy 3000 już działających maszyn, a powierzchnia sortowni i centrów logistycznych zwiększyła się o 61%. Wprowadziliśmy paczkomaty InDoor – czyli wewnątrz budynków, nowe usługi dla sklepów internetowych czy urzędów miast, inwestujemy w elektryczna flotę samochodową – ale przede wszystkim w szybkim tempie wprowadzamy kolejne nowości do naszej aplikacji mobilnej. To ona daje użytkownikom atrakcyjne funkcjonalności – zdalne otwieranie skrytek, zarządzanie i śledzenie przesyłek, a od niedawna także nadawanie paczek w dowolnym paczkomacie – tłumaczy.

Brzoska dodaje, że – mimo największego w historii firmy programu inwestycyjnego – w niektórych lokalizacjach w paczkomatach w okresie przedświątecznym może brakować miejsc.

– W tym roku mamy o ponad 4000 tysiące więcej maszyn niż w roku ubiegłym, ale… to i tak za mało. Popyt w okresie przedświątecznym na dostawy do paczkomatów jest olbrzymi i może skutkować brakiem przepustowości w niektórych lokalizacjach. Dlatego prosimy naszych klientów, aby jak najszybciej odbierali przesyłki i robili zakupy z wyprzedzeniem – ale także chcemy przeprosić, bo zdajemy sobie sprawę ze skali wolumenów w tym okresie. Mogę zadeklarować, że nie zwalniamy tempa i w przyszłym roku nasz program inwestycyjny się nie zatrzyma – podkreśla założyciel InPostu.