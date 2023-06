InPost ma 100 Paczkomat®ów w sklepach sieci Duży Ben

Grupa InPost uruchomiła już 100 urządzeń Paczkomat® w sklepach Duży Ben, należących do Grupy Eurocash. Są to maszyny typu InDoor, umieszczane wewnątrz sklepu. Do końca roku Paczkomat® będzie dostępny w każdej lokalizacji sieci Duży Ben – czyli nawet w 430 sklepach.