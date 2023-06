InPost ma 5 tys. paczkomatów w Hiszpanii

InPost ma też ponad 5000 urządzeń Paczkomat w Wielkiej Brytanii i ponad 3000 urządzeń Paczkomat we Francji.

W 2022 roku InPost osiągnął łączne przychody – z uwzględnieniem rynków międzynarodowych – przekraczające 1,51 mld euro, czyli o 54% więcej rok do roku i historycznie najwyższe.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięcia kolejnego kamienia milowego w rozwoju sieci InPost w Hiszpanii. To ważne dla hiszpańskich konsumentów – bo im większa jest hybrydowa sieć InPost, tym więcej możliwości użytkownicy mają do wyboru. Mogą odbierać zakupy online jak, gdzie i kiedy chcą. Naszym celem jest, aby sieć InPost rozwijała się jeszcze szybciej, aby użytkownicy mieli coraz więcej lokalizacji i coraz bliżej do naszych punktów odbioru, aby mogli do nich chodzić pieszo lub jeździć na rowerze – zmniejszając w ten sposób emisje. Chcemy do 2040 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla z pomocą i bezpośrednim udziałem tych, którzy są zaangażowani w dostarczanie paczek – podkreśla Nicola D'Elia, Dyrektor Zarządzający InPost na Europę Południową.