InPost ma blisko 12 tys. paczkomatów w Polsce

Rafał Brzoska, prezes InPost, fot. materiały prasowe

InPost w pierwszym kwartale 2021 zanotował przychody w wysokości 793 mln zł, co oznacza wzrost o 93% r/r. Skorygowany EBITDA wzrósł o 144% do 332 mln zł, marża EBITDA wyniosła 41,9% i zwiększyła się o 880 punktów bazowych w porównaniu do I kwartału 2020 r.

W Polsce wolumen przesyłek wzrósł o 97% do 97 mln paczek, do czego przyczyniło się zwiększenie liczby Paczkomatów o 46% oraz liczby skrytek o 77% r/r.

Skorygowany EBITDA w Polsce wzrósł o 141% przy marży 44,8%, co oznacza wzrost o 940 punktów bazowych r/r.

Wolumen przesyłek międzynarodowych zwiększył się o 600% do 1,4 mln paczek, do czego przyczynił się wzrost liczby Paczkomatów®w Wielkiej Brytanii o 76% r/r.

InPost podwyższył prognozy na 2021 r. w Polsce: przewiduje 15,5-16 tys. Paczkomatów na koniec roku, wzrost wolumenu paczek na poziomie 50-57%, a skorygowana marża EBITDA ma wynieść 45-47%.

- InPost może pochwalić się świetnym początkiem roku 2021. Wolumen paczek niemal podwoił się w pierwszym kwartale i osiągnęliśmy znakomite wyniki finansowe. Dlatego podwyższamy prognozy na cały rok. W ciągu tego kwartału jeszcze bardziej zwiększyliśmy skalę naszego działania oraz ofertę dla konsumentów i sprzedawców. Znacznie zwiększyliśmy tempo wdrażania systemu Paczkomatów – zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii – a także wdrożyliśmy nowe, rewolucyjne usługi, jak zwroty bez etykiet. Pod koniec kwartału w Polsce mieliśmy ponad 6,3 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost Mobile, co przekłada się na stałe zaangażowanie odbiorców i wzrost lojalności wobec marki. Ponadto ogłosiliśmy planowaną akwizycję Mondial Relay, która pozwoli na wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy. Planowana akwizycja będzie miała fundamentalny wpływ na naszą międzynarodową strategię rozwoju i jest ważnym krokiem w kierunku realizacji ambicji, aby stać się liderem wśród europejskich platform dostaw dla e-commerce. Nadal wykorzystujemy zalety naszego modelu operacyjnego, jednocześnie inwestując w budowanie podstaw długoterminowego wzrostu. Nasze przychody wzrosły aż o 93% rok do roku, a skorygowany zysk EBITDA o 144%, W Wielkiej Brytanii przychody w pierwszym kwartale przekroczyły łączne obroty w trzech pierwszych kwartałach 2020 – świetnie ilustrując tempo rozwoju, jakie zaczynamy osiągać na największym rynku e-commerce w Europie. Planujemy dalsze przyspieszenie tempa wdrażania Paczkomatów w Polsce i zwiększamy nasze inwestycje. W połączeniu z unikalną ofertą i jasno określoną misją, patrzymy w przyszłość z coraz większym optymizmem” – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Prawie 12 tys. Paczkomatów