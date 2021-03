InPost ma w Łodzi 70 nowych lokalizacji pod paczkomaty

InPost zawarł z Miastem Łódź porozumienie w sprawie realizacji konceptu „Green City” w ramach którego mieszkańcy Łodzi wkrótce będą mieli dostęp m.in. do szerszej sieci Paczkomatów® InPost. Miasto udostępniło 70 nowych lokalizacji, a także dostęp do większego wachlarza usług miejskich – m.in. ładowarek do samochodów elektrycznych przy Paczkomatach®. W ramach porozumienia InPost będzie sukcesywnie zwiększał swoją flotę samochodów elektrycznych w Łodzi, tak aby uzyskać pełną zeroemisyjność.

- Zaproponowaliśmy miastu Łódź, aby było pierwszym w Polsce partnerem naszego programu ‘Green City’. Ma on znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń wynikającą z rozwoju e-commerce – przez zmniejszenie emisji CO2 i ruchu samochodów w centrach miast, a także wprowadzenie samochodów elektrycznych w miejsce tych o napędzie spalinowym. Paczkomaty® InPost o 75% ogranicza emisję CO2 w porównaniu do tradycyjnych przesyłek kurierskich. Wkrótce planujemy kolejne wdrożenia. Dotychczas żadna firma kurierska na świecie nie zaproponowała podobnego rozwiązania – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

„Chcemy aby łodzianie mogli wygodnie odbierać swoje przesyłki jak najbliżej miejsca zamieszkania – bez konieczności dojeżdżania i stania w kolejkach. Stawiamy na niskoemisyjne dostawy do Paczkomatów® zamiast tradycyjnych dostaw kurierskich. Współpraca z InPost-em na pewno przyczyni się do dalszej poprawy stanu środowiska w Łodzi” – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łódź.