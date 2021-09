InPost na EEC: E-commerce będzie szedł w kierunku zero-emisyjności

Jak tłumaczył Rafał Brzoska, firma InPost to nie tylko paczkomaty, ale cały serwis oparty o maszyny paczkowe.

- Paczkomat nie tyle jest strategią, co narzędziem. Wiele osób popełnia błąd myśląc, że wystarczy postawić paczkomat, aby osiągnąć sukces. Tak naprawdę paczkomat to 10-15 proc. tego, co udało nam się stworzyć jako InPost, w rozumieniu wyjątkowej usługi dla klienta końcowego – mówił rafał Brzoska.

Jego zdaniem, to tylko perspektywa czasu, kiedy handel online to będzie stanowił połowę całego rynku retail. - W Wlk. Brytanii jest to już niewiele poniżej 30 proc. W Polsce mamy jeszcze olbrzymi potencjał do zagospodarowania i to się wydarzy. Nie mam co do tegowątpliwości, bo jest to strukturalna zmiana po stronie popytu i podaży – mówił prezes InPostu.

Zwrócił uwagę na to, jak COVID-19 przyspieszył zmiany na rynku handlu detalicznego.

- Duzi gracze segmentu fashion, który najszybciej przechodzi tą transformację, czyli LPP, CCC, ale także międzynarodowe firmy jak Inditex czy H&M, wycofują się z wielkoformatowych placówek. Podobnie dzieje się w retalu spożywczym. To pokazuje, że retailerzy sami z siebie dokonują zmiany i przetasowań w swoim klasycznym porteflu – zaczynają zamykać sklepy – powiedział.

- Z drugiej strony widoczny jest efekt konsumenta końcowego, który preferuje online bo jest szybszy i wygodniejszy i odpowiada na dzisiejsze potrzeby społeczne. Mamy zatem dwa wektory idące w tę sama stronę. Ich siły się dodają, moim zdaniem już nie można zatrzymać tej adopcji e-commerce - dodał.

InPost odpowiada na te wyzwania poprzez tworzenie usługi typu „end to end”, która zapewni najszybszą formę dostawy. - Dzisiaj ponad 80 proc. konsumentów oczekuje szybkiej i pewnej dostawy. Dlatego na rynkach, na których działamy, np. we Francji, przyspieszamy dostawy. Dostawa same day i gwarantowany next day jest już standardem – tłumaczył.

To nie wszystko. Oprócz szybkiej dostawy, konsumenci oczekują dostawy najbardziej ekologicznej spośród wszystkich dostaw do wyboru. - 60 proc. konsumentów młodej generacji, między 15 a 24 rokiem życia wybiera ta dostawę która w ich mniemaniu jest bardziej ekologiczna. Dziś robimy wszystko, by ta najbardziej reprezentatywna dla nas grupa, która wyznacza trend na przyszłość, stanowiła 90 proc. – dodał.