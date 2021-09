InPost na EEC o trendach w e-commerce: Paczkomaty na wsiach rozwijają sie szybciej

Rafał Brzoska, prezes InPostu, podczas sesji Handel na nowo, przedstawił pięć elementów, które będą napędzać wzrost e-commerce.

Są to: aktywizacja nowych użytkowników, którzy nie mieli jeszcze do czynienia z handlem online, rozwój e-grocery, platformy sprzedaży rzeczy używanych, personalizacja z wykorzystaniem technologii VR i AR oraz działalność przyjazna środowisku.

Nowe tereny

- Mam wrażenie że bardzo wiele firm skupia się na kliencie już wyedukowanym. Kliencie, który już wszedł na rynek i nie boi się zamówić trzech par butów, bo wie, że może je zwrócić i dostać pieniądze z powrotem. Największy, nieodkryty potencjał jest jednak tam, gdzie są klienci, którzy jeszcze nie mieli okazji dotknąć e-commerce – mówił Rafał Brzoska podczas EEC2021.

W tym roku InPost zamierza zainstalować ponad 5 tys. paczkomatów. - 60 proc. z nich zainstalujemy na wsiach, w których będzie to pierwsza maszyna. Dla nas każda maszyna rozlokowana w miejscowościach wiejskich rośnie szybciej niż w miejskich – zdradził prezes InPost.

Jak tłumaczył, w ten sposób firma aktywizuje nowych użytkowników i przyciąga ich do sprzedających w internecie. - To my pompujemy przychody sklepów internetowych – mówił.

- Mamy 15 mln osób zamawiających w sieci InPostu, kolejne 13 mln należy zagospodarować - dodał.

E-grocery czeka na dobrą obsługę

Kolejnym elementem, który będzie paliwem rozwoju handlu online to e-grocery. - Nikt do tej pory tego dobrze w Polsce nie zrobił. Polski rynek ,który często jest nazywany najszybciej rosnącym rynkiem w UE, ma udział e-grocery na poziomie mniejszym niż pół proc. We Francji jest to 11 proc., a w UK 12 proc. Nie dogonimy tego bez rozwiązania dostawy żywności zamawianej w online – tłumaczył Rafał Brzoska.

- Jest to mój konik. Patrząc na pilotaż, który wystartował wspólnie z Makro dwa miesiące temu w Warszawie, już teraz widzimy preferencje klientów. Ile klientów chce dostawy następnego, ile tego samego dnia, a jak niewiele klientów preferuje szybkie dostawy do 60 minut – dodał.

Rzeczy używane, technologie, ekologia

Trzecie paliwo e-commerce to rynek C2C, czyli rynek produktów używanych. – Rośnie liczba platform typu marketplace, które skupiają się wyłącznie na sprzedaży używanych ubrań czy małej elektroniki. Już teraz widać na tym rynku kilka jednorożców, i myślę, że będzie ich jeszcze więcej – wymieniał prezes InPost.