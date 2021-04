InPost: Na pewno jeszcze nie raz zaskoczymy rynek

InPost ogłosił, że uruchomi kilkanaście kolejnych hubów logistycznych w całej Polsce. Obecny na Property Forum Kraków Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost opowiadał o rozwoju firmy oraz inwestycjach w stolicy Małopolski.

Kraków to ważny rynek dla InPost. To tu mieści się siedziba firmy i trzy centra dystrybucyjne. Teraz firma buduje w mieście fabrykę paczkomatów, showroom i centrum naukowo-badawcze, które powstaną przy węźle autostradowym Balice 2. - Działanie w tym kompleksie planujemy rozpocząć w lipcu tego roku – podkreśla Marek Mazur.

Kolejna nowa inwestycja spółki w Krakowie - centrum dystrybucji - powstaje w Nowej Hucie, w okolicach ul. Cementowej. Działalność w nim firma chce rozpocząć już we wrześniu br. Atutem lokalizacji jest m.in. łącznik pomiędzy S7 a A4.

Czytaj całość na propertynews.pl