InPost: Na Wyspach podwoiliśmy liczbę paczkomatów w rok

Grupa InPost podwoiła liczbę swoich maszyn w Wielkiej Brytanii, w jedyne 12 miesięcy, tym samym sieć liczy już 4000 innowacyjnych urządzeń. Osiągnięcie kolejnego kamienia milowego na tamtejszym rynku pozwala konsumentom na wygodne wysyłanie i odbiór przesyłek, co jest nie tylko praktycznym

i ekonomicznym rozwiązaniem, ale przede wszystkim bardziej przyjaznym środowisku.

„Cieszymy się, że w tak krótkim czasie podwoiliśmy liczbę maszyn

w Wielkiej Brytanii. Paczkomat® InPost na stałe wpisał się w brytyjski rynek

e-commerce. Rosnące zainteresowanie ze strony sprzedawców a także odbiorców dowodzi, że istnieje duże zapotrzebowanie na wygodny, zrównoważony sposób dostaw. To napędza nas do działania by zapewnić jak największej liczbie konsumentów dostęp do naszych usług” – mówi Michael Rouse, CEO InPost International

W Wielkiej Brytanii InPost podpisał nowe kontrakty z uznanymi, zasięgowymi partnerami. Obok Tesco czy Westfield – urządzenia InPost pojawią się także w sieci WHSmith. To globalny sprzedawca, oferujący książki, prasę oraz artykuły piśmiennicze. Klienci kultowej sieci będą teraz mogli łączyć odbiór, nadanie lub zwrot paczek z zakupami bestsellerowych książek, a także zaopatrzeniem w artykuły papiernicze.

Na tym samym rynku, Grupa InPost nawiązała także współpracę z Transport for London (TfL) – jednostką organizacyjną transportu publicznego

w Londynie, odpowiedzialną między innymi za londyńskie metro. Paczkomat® InPost usytuowany jest głównie w obrębie parkingów TfL, w pobliżu stacji metra i stacji kolejowych, zapewniając lokalnej społeczności i osobom korzystającym z transportu publicznego wygodny i bardziej ekologiczny sposób odbierania i nadawania paczek w ramach codziennych podróży po stolicy.