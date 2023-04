InPost: Nasze opakowania zwrotne są tak dobre, że klienci zostawiają je w domu

Ponad roku temu InPost wraz z platformą modową MODIVO wprowadził test ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku dla e-sklepów. Dzięki rozwiązaniu nawet dziesięciokrotnie można zmniejszyć zapotrzebowanie na jednorazowe opakowania. Każde opakowanie ma wewnętrzną etykietę zwrotną – zeskanowanie jej w dowolnym Paczkomacie umożliwia zwrot opakowania do magazynu InPost, po czym wraca ono do e-sklepu.

Brzoska: 12 lat przyzwyczajaliśmy 17 milionów konsumentów do wyboru Paczkomatów

- Opakowania okazały się tak dobre i trwałe, że klienci zostawiają je sobie w domu w ramach myślenia "przyda się". To oznacza, że pomimo, że zostały zaprojektowane na 10 cykli, póki co kończą po jedynym. Przed nami czas edukacji, ale mamy doświadczenie. 12 lat przyzwyczajaliśmy 17 milinów konsumentów do wyboru Paczkomatów. Teraz czas na przekonanie ich do korzystania z opakowań zwrotnych w modelu wielokrotnego użycia - mówi Rafał Brzoska.

InPost oferuje opakowania w dowolnym brandingu, więc mogą korzystać z nich różne e-sklepy. Póki co jest to jednak projekt wymagający wysiłków edukacyjnych.

InPost: Opakowania piętą achillesową branży e-commerce

– W 2020 roku w Polsce wysłanych zostało ponad 640 mln paczek, a opakowania są piętą achillesową branży e-commerce. Co roku setki milionów jednorazowych opakowań trafia na śmietniki. Przy obecnym wzroście rynku e-commerce kierunek jest tylko jeden – logistyka musi być nowoczesna, wydajna i jeszcze bardziej ekologiczna. Dlatego wprowadziliśmy pierwszy w Polsce system wtórnego obiegu opakowań w e-commerce. Opakowania są dostosowane rozmiarem do wysyłanego produktu, aby nie przewozić powietrza. Jako lider rynku wierzymy, że dostępność Paczkomatów InPostu i łatwość ich obsługi umożliwi wprowadzenie prawdziwie efektywnego systemu obrotu opakowaniami zwrotnymi – mówił Rafał Brzoska, prezes InPost, zapowiadając wprowadzenie usługi.