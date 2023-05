InPost o podatkach: "Jesteśmy frajerami?"

W przypadku InPost podatek CIT stanowił ponad 4% przychodu, a w przypadku całej reszty jedynie 1,5%.

Spółka DPD Polska miała w 2022 roku przychody w wysokości 3,2 mld zł i zapłaciła blisko 66 mln zł podatku CIT, czyli 2,06% przychodu.

Schenker odnotował przychody w wysokości 2,3 mld zł, a uiszczony podatek wyniósł 24 mln zł (1,04% przychodu).

General Logistics Systems Poland zapłacił 36,3 mln zł podatku (3,49% przychodu) przy przychodach wynoszących 1,04 mld zł.

Fedex Express Poland miał przychody bliskie 1,7 mld zł i zapłacił od tej kwoty11,56 mln zł podatku (0,69%).

Spółka DHL Parcel Polska za ubiegły rok odnotowała blisko 2,1 mld zł i zapłaciła 23,3 mln zł podatku CIT (1,11% przychodu).

Firma UPS Polska uiściła 19,36 mln zł (1,18%) podatku przy przychodach wynoszących 1,64 mld zł.

Sprawę skomentował na portalu LinkedIn Rafał Brzoska.

Kolejny zamknięty rok i kolejny raz - już trzeci raz z rzędu InPost Group bije na głowę całą zagraniczną konkurencję logistyki paczek (razem wziętą) w zapłaconym podatku dochodowym do polskiego budżetu! Wstyd! Jesteśmy frajerami czy nasi znamienici konkurenci transferują zyski poza PL? Przecież na paczkach zagranicznych (których my nie obsługujemy) marże są liczone w dziesiątkach procent - o co chodzi? - zastanawia się szef InPostu.