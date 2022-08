InPost obsłuży dostawy MODIVO z centrum fulfillment. Firma zatrudni 200 osób

InPost będzie świadczył usługi fulfillmentowe dla e-sklepu MODIVO. W ramach umowy MODIVO przeniesie swoje produkty do zlokalizowanych przy sortowniach firmy centrów fulfillmentu InPost, gdzie produkty będą konfekcjonowane przez InPost oraz dostarczane do końcowego klienta. Operacja ta pozwoli na szybszy czas dostawy zakupów do klienta MODIVO.

- Większość kupujących w sieci, oczekuje, że otrzyma towar następnego dnia po zakupach. Jednak konieczność spakowania i dostarczenia towaru do magazynów operatora logistycznego ogranicza możliwość natychmiastowej dostawy. Ten problem rozwiązuje usługa InPost Fulfillment do którego magazynów zlokalizowanych obok sortowni InPost trafiają bezpośrednio zamówienia ze sklepu partnera. InPost je konfekcjonuje i pakuje, a one od razu trafia do zlokalizowanej obok sortowni firmy. Dzięki temu rozwiązaniu znacznemu przesunięciu podlega tzw. cut-off-time - czyli godzina, po której sprzedawca nie jest wstanie zagwarantować dostawy następnego dnia - jeden z ważniejszych w e-commerce czynników mających wpływ na skuteczność sprzedaży i budowanie lojalności konsumentów - podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

InPost Fulfillment, który jest rozwijany przez firmę już od 18 miesięcy, to usługa, pozwalająca maksymalnie zoptymalizować proces logistyczny, a przez to obniżyć koszty magazynowania i dystrybucji. Jest również szansą na skrócenie czasu dostaw produktów do klienta końcowego.

InPost - więcej niż paczkomat

Założyciel InPost podkreśla, że InPost to od dłuższego czasu nie tyle logistyka, co wspieranie na różne sposoby i w wielu obszarach sprzedaży dla sektora e-commerce - Cieszę się, że MODIVO powierzyło nam pełną obsługę logistyczną procesu e-commerce, łącznie ze zwrotami. Jest to proces, którego pierwszy etap nastąpi w pierwszym kwartale 2023, a cały proces migracyjny, powinien być ukończony na początku kwartału drugiego przyszłego roku. Przewidujemy, że dzięki wdrożeniu przez MODIVO usługi InPost Fulfillment w naszych magazynach pracę znajdzie dodatkowo ponad 200 osób. Jednocześnie, dzięki efektowi skali osiągniemy cel, jakim jest dostawa D+1 (doręczenie następnego dnia roboczego po nadaniu paczki) dla ponad 99% paczek pochodzących z tego kanału dystrybucyjnego. Jesteśmy przekonani, że nasza usługa znacząco wesprze łańcuch dostaw MODIVO - dodaje Rafał Brzoska.

- Współpraca z InPost to dla nas kolejne wzmocnienie naszego procesu logistycznego. Kładziemy duży nacisk na obsługę klienta i zrozumienie jego potrzeb. Już teraz możemy pochwalić się znakomitymi wynikami, jeśli chodzi o czas procesowania zamówienia – skrócił się on do kilku godzin. Jestem pewny, że wprowadzenie usługi InPost Fulfillment bezpośrednio przełoży się na kolejne pozytywne doświadczenia klientów. Rozbudowana siatka połączeń pozwala skrócić łańcuch dostaw, co jest jednym z podstawowych elementów zielonej logistyki. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie przebiegać tak sprawnie i efektywnie, jak zainicjowany wcześniej projekt zwrotu opakowań wielokrotnego użytku - dodaje Łukasz Boguszewski, dyrektor logistyki MODIVO SA.

Najpierw integracja systemów Modivo i InPost

Współpraca zaczynie się od pełnej integracji systemów informatycznych partnerów, tak aby wpływające do sklepu online zamówienia były widoczne w magazynie w czasie rzeczywistym, a stany magazynowe na bieżąco aktualizowane. Poza przechowywaniem, pakowaniem, wydaniem do doręczenia i dostawą, w ramach usługi fulfillmentowej InPost obsługuje również zwroty.

Umowa, wedle której InPost będzie odpowiedzialny za kompleksową obsługę logistyczną odzieży oferowanej przez MODIVO z wykorzystaniem usługi fulfillmentowej, została podpisana na 4 lata.