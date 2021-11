InPost operatorem płatności?

Według klasyfikacji znak odnosi się do m.in. oprogramowania do płatności elektronicznych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, terminalami do płatności elektronicznych związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, oprogramowaniem mobilne oraz programami komputerowymi do obsługi płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskim; obsługi

płatności i przetwarzanie płatności związanych z usługami pocztowymi i kurierskimi, usługi płatności bezdotykowych.

InPost S.A to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce.

Przeczytaj także: W Paczkomatach InPost można oddać używany sprzęt elektroniczny

InPost w pierwszym półroczu 2021 roku osiągnął przychody w wysokości 1,65 mld zł, co oznacza wzrost o 54% rok do roku. Całkowita liczba Paczkomatów wzrosła o 56% rok do roku do 15.572 urządzeń.

1 lipca br. InPost sfinalizował nabycie Mondial Relay, wiodącej francuskiej firmy dostarczającej przesyłki w formacie ‘poza domem’. Wartość transakcji wyniosła 513 mln EUR. W efekcie Grupa InPost stała się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce w formacie „poza domem”.